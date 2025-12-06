聽新聞
生母欠巨款做傻事 台中3歲女童險遭不測…檢依殺人未遂起訴
台中邱姓女子因捲入詐欺刑案，在外又欠下巨額債務不知如何處理，一度打算帶著才3歲患病的女兒離家，所幸家人緊覺報案協尋，警方一路找到北屯區大坑一處停車場，救出母女。檢方將她依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪嫌起訴。
檢警調查，邱女本身因涉及詐欺案，積欠大筆債務，又想到女兒患病，認為其生父沒辦法妥適照顧小孩，今年7月20日凌晨1點多開車載女兒到大坑一處停車場。所幸邱女家人第一時間就察覺異狀，經報警協尋後，轄區警方很快循線趕赴該停車場找到人。
警方當時發現，邱女、女童均仍有意識，緊急送醫救回一命，全案再經台中市社會局向檢方告發偵辦。
檢方根據邱女證詞、周邊監視器畫面、警方調查紀錄及醫院診斷證明等，認定邱女犯嫌明確，偵結依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪嫌起訴她。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
