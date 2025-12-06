快訊

「主人辛苦了你最棒！」連假加班累癱 愛貓「溫柔摸頭」融化全網

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

聽新聞
0:00 / 0:00

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車差點衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍，51歲肇事駕駛送醫急救後恢復呼吸心跳但狀況仍不穩定，肇因是突發疾病或其他原因尚待釐清。

發生地點是新莊幸福路商圈，今天星期六人潮眾多，51歲周姓男子駕駛白色BMW轎車自幸福路753巷駛出佳瑪百貨商場停車場，不明原因未停讓前方由40歲侯姓女子騎乘搭載38歲黃姓女子的機車而直接撞上。

恰巧45歲楊女駕駛轎車路過也被撞上，BMW短暫停下又猛然向前暴衝，撞倒對街停放路旁1輛機車、2輛YouBike單車再衝上人行道撞路樹，若非路樹擋下勢將衝進JC PARK食尚廣場店面。

肇事周姓駕駛一度受困車內，消防隊員協助脫困救出時已無生命徵象，機車騎士和乘客四肢輕微擦挫傷，3人都被救護車送往衛福部台北醫院，周男急救後恢復呼吸心跳仍住院觀察中。詳細肇事原因尚待調查釐清。

新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車，若非撞到路樹勢將衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍，51歲肇事駕駛送醫急救後恢復呼吸心跳但狀況仍不穩定。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車，若非撞到路樹勢將衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍，51歲肇事駕駛送醫急救後恢復呼吸心跳但狀況仍不穩定。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車，若非撞到路樹勢將衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍，51歲肇事駕駛送醫急救後恢復呼吸心跳但狀況仍不穩定。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車，若非撞到路樹勢將衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍，51歲肇事駕駛送醫急救後恢復呼吸心跳但狀況仍不穩定。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車，若非撞到路樹勢將衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍，51歲肇事駕駛送醫急救後恢復呼吸心跳但狀況仍不穩定。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車，若非撞到路樹勢將衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍，51歲肇事駕駛送醫急救後恢復呼吸心跳但狀況仍不穩定。記者林昭彰／翻攝

BMW 單車 人行道 車禍

延伸閱讀

新莊白色BMW離奇暴衝擦撞汽機車 肇事駕駛OHCA送醫

影／蘆洲轎車撞斷消防栓水柱湧出 肇事駕駛逃之夭夭

BMW設2035減碳新目標 歐盟燃油車禁令傳有轉圜

新竹BMW疑誤踩油門撞4機車釀1女壓車底 10多人徒手抬車援救

相關新聞

新莊白色BMW離奇暴衝擦撞汽機車 肇事駕駛OHCA送醫

新北市新莊區幸福路JC PARK食尚廣場前，今天下午1時37分有1輛白色BMW轎車不明原因暴衝，擦撞另1輛轎車和1輛機車...

影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，晚間6時24分執行交管時遭廂型車撞成重傷。不料38分鐘後，副總統回到台北...

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車差點衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍...

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況「還有長路要走」

宜蘭員警執行交管勤務遭撞重傷，台北榮民總醫院院長陳威明今天說，患者生命跡象穩定、意識清楚，感染控制為目前重點任務，傷口復...

鄰居找嘸人 高雄獨居男11月攀壽山失聯…警消搜救中

高雄鄧姓男子平時獨居，喜好登山，但上月樓下鄰居找不到人報警，警方調閱監視器發現他11月20日獨登壽山後失聯，警消昨天上午...

高雄3男私闖公寓貼海報 警方：只要任1住戶提告就涉法

高雄市前金區1棟5樓公寓遭不明男子侵入，張貼多張疑似討債海報。住戶發覺，認為是私人住宅，表示已經報警處理。警方表示，將主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。