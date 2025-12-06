聽新聞
恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危
新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車差點衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍，51歲肇事駕駛送醫急救後恢復呼吸心跳但狀況仍不穩定，肇因是突發疾病或其他原因尚待釐清。
發生地點是新莊幸福路商圈，今天星期六人潮眾多，51歲周姓男子駕駛白色BMW轎車自幸福路753巷駛出佳瑪百貨商場停車場，不明原因未停讓前方由40歲侯姓女子騎乘搭載38歲黃姓女子的機車而直接撞上。
恰巧45歲楊女駕駛轎車路過也被撞上，BMW短暫停下又猛然向前暴衝，撞倒對街停放路旁1輛機車、2輛YouBike單車再衝上人行道撞路樹，若非路樹擋下勢將衝進JC PARK食尚廣場店面。
肇事周姓駕駛一度受困車內，消防隊員協助脫困救出時已無生命徵象，機車騎士和乘客四肢輕微擦挫傷，3人都被救護車送往衛福部台北醫院，周男急救後恢復呼吸心跳仍住院觀察中。詳細肇事原因尚待調查釐清。
