快訊

「主人辛苦了你最棒！」連假加班累癱 愛貓「溫柔摸頭」融化全網

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

聽新聞
0:00 / 0:00

鄰居找嘸人 高雄獨居男11月攀壽山失聯…警消搜救中

中央社／ 高雄6日電

高雄鄧姓男子平時獨居，喜好登山，但上月樓下鄰居找不到人報警，警方調閱監視器發現他11月20日獨登壽山後失聯，警消昨天上午集結入山搜救，目前仍未尋獲持續搜救中。

高雄市政府警察局鼓山分局說明，62歲鄧男平時獨居在高雄市三民區，常攀登壽山，但其鄰居上月發現鄧男許久未回家，通知鄧男兄長尋人。警方經調閱監視器畫面，發現他上月20日上午9時許獨自至壽山運動失聯，機車停在龍泉寺登山口。

警方與消防局、壽山國家公園警察隊等單位於昨天上午8時集結入山搜救，目前尚未尋獲鄧男，今天仍持續搜救中，兩天共出動約50人。

鼓山分局呼籲，從事山區活動時，務必注意天候與自身安全，建議結伴同行，並讓親友知悉登山計畫。如遇突發狀況，請立即撥打110或119報案。

高雄鄧姓男子平時獨居，喜好登山，但上月樓下鄰居找不到人報警，警方調閱監視器發現他11月20日獨登壽山後失聯，警消昨天上午集結入山搜救，目前仍未尋獲持續搜救中。示意圖／AI生成
高雄鄧姓男子平時獨居，喜好登山，但上月樓下鄰居找不到人報警，警方調閱監視器發現他11月20日獨登壽山後失聯，警消昨天上午集結入山搜救，目前仍未尋獲持續搜救中。示意圖／AI生成

獨居 監視器 鄰居 高雄市

延伸閱讀

獨／高雄美魔女吸金20億捲款逃澳門 因金融犯罪潛逃檢方發布通緝

高雄衛生局誤檢「台灣鯛魚排」 約聘員遭列被告偵辦

台灣鯛魚排檢驗出包 高雄衛生局派員赴雲林口湖道歉

新北市退休校長登玉山後四峰失聯4天 今發現他倒臥樹叢死亡

相關新聞

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車差點衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍...

新莊白色BMW離奇暴衝擦撞汽機車 肇事駕駛OHCA送醫

新北市新莊區幸福路JC PARK食尚廣場前，今天下午1時37分有1輛白色BMW轎車不明原因暴衝，擦撞另1輛轎車和1輛機車...

影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，晚間6時24分執行交管時遭廂型車撞成重傷。不料38分鐘後，副總統回到台北...

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況「還有長路要走」

宜蘭員警執行交管勤務遭撞重傷，台北榮民總醫院院長陳威明今天說，患者生命跡象穩定、意識清楚，感染控制為目前重點任務，傷口復...

鄰居找嘸人 高雄獨居男11月攀壽山失聯…警消搜救中

高雄鄧姓男子平時獨居，喜好登山，但上月樓下鄰居找不到人報警，警方調閱監視器發現他11月20日獨登壽山後失聯，警消昨天上午...

高雄3男私闖公寓貼海報 警方：只要任1住戶提告就涉法

高雄市前金區1棟5樓公寓遭不明男子侵入，張貼多張疑似討債海報。住戶發覺，認為是私人住宅，表示已經報警處理。警方表示，將主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。