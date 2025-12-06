鄰居找嘸人 高雄獨居男11月攀壽山失聯…警消搜救中

高雄鄧姓男子平時獨居，喜好登山，但上月樓下鄰居找不到人報警，警方調閱監視器發現他11月20日獨登壽山後失聯，警消昨天上午集結入山搜救，目前仍未尋獲持續搜救中。

高雄市政府警察局鼓山分局說明，62歲鄧男平時獨居在高雄市三民區，常攀登壽山，但其鄰居上月發現鄧男許久未回家，通知鄧男兄長尋人。警方經調閱監視器畫面，發現他上月20日上午9時許獨自至壽山運動失聯，機車停在龍泉寺登山口。

警方與消防局、壽山國家公園警察隊等單位於昨天上午8時集結入山搜救，目前尚未尋獲鄧男，今天仍持續搜救中，兩天共出動約50人。