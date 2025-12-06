聽新聞
0:00 / 0:00
鄰居找嘸人 高雄獨居男11月攀壽山失聯…警消搜救中
高雄鄧姓男子平時獨居，喜好登山，但上月樓下鄰居找不到人報警，警方調閱監視器發現他11月20日獨登壽山後失聯，警消昨天上午集結入山搜救，目前仍未尋獲持續搜救中。
高雄市政府警察局鼓山分局說明，62歲鄧男平時獨居在高雄市三民區，常攀登壽山，但其鄰居上月發現鄧男許久未回家，通知鄧男兄長尋人。警方經調閱監視器畫面，發現他上月20日上午9時許獨自至壽山運動失聯，機車停在龍泉寺登山口。
警方與消防局、壽山國家公園警察隊等單位於昨天上午8時集結入山搜救，目前尚未尋獲鄧男，今天仍持續搜救中，兩天共出動約50人。
鼓山分局呼籲，從事山區活動時，務必注意天候與自身安全，建議結伴同行，並讓親友知悉登山計畫。如遇突發狀況，請立即撥打110或119報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言