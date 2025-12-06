快訊

「主人辛苦了你最棒！」連假加班累癱 愛貓「溫柔摸頭」融化全網

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況「還有長路要走」

中央社／ 台北6日電

宜蘭員警執行交管勤務遭撞重傷，台北榮民總醫院院長陳威明今天說，患者生命跡象穩定、意識清楚，感染控制為目前重點任務，傷口復原重建還有長路要走，會全力救治。

林姓警員晚間在宜蘭頭城鎮執行交管勤務時，遭1輛廂型客車撞擊重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急救，經6大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。

台北榮總今天下午透過新聞稿說明，林姓警員傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，並無臟器外露。

北榮指出，幸經宜蘭陽交大附設醫院處理迅速得宜，北榮療團隊接力救治，目前生命徵象已經恢復穩定，正在北榮加護病房中接受嚴密監控及後續治療。

北榮院長陳威明下午接受媒體電訪表示，「感染控制為目前重點任務」，昨天晚上接獲通知立即在第一時間組成醫療團隊待命，患者於凌晨1時10分到院，醫療團隊迅速啟動救治，「總統、副總統、行政院長都有指示全力搶救」。

患者目前狀況，陳威明解釋，腦部沒有撞到、心臟跟肺部都沒有受損，由於患者掉進水溝中，「水溝的水當然是不乾淨」，首要任務是避免感染，已使用最好的藥物。

陳威明表示，患者生命跡象穩定、意識清楚，因擔心傷口疼痛，所以使用止痛藥物幫助鎮靜，「睡覺睡得好，會恢復的更快」，北榮組成菁英團隊，涵蓋整形外科、骨科、泌尿科、大腸直腸外科、心理治療等，全力處理。

身為骨科權威，陳威明坦言，傷口復原重建還有一段長路要走，畢竟是這麼大的傷害，「我是做腳做了30幾年的人」，當然會想辦法保留肢體，希望可以讓這名患者重回崗位，數度強調「給榮總團隊時間」，警察工作高風險，「北榮能不盡力嗎，況且是一個這麼年輕的年輕人。」

總統府發言人郭雅慧昨天說，副總統蕭美琴執行得知員警勤務中遭撞傷後，已請行政院政務委員陳金德及民主進步黨籍立法委員陳俊宇前往關心，後續會密切注意員警狀況，祈願一切平安。

宜蘭員警執行交管勤務遭撞重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急救，經6大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。圖／警方提供
宜蘭員警執行交管勤務遭撞重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急救，經6大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。圖／警方提供

患者 宜蘭 蕭美琴 警察

延伸閱讀

員警支援蕭美琴交管受重傷 總統府：持續關心 給予協助

台助美製造全球50%晶片？ 總統府：攜手美日韓投資

健康台灣從肌力開始 北榮院長陳威明：降低肌少症才能縮短不健康餘命

徐斯儉任國防部軍政副部長 賴總統盼為國防革新注入全新動能

相關新聞

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

新北市新莊區幸福路下午發生BMW轎車不明原因暴衝，連撞2汽車、2機車、2單車差點衝進路旁店面，造成1命危、2輕傷嚴重車禍...

新莊白色BMW離奇暴衝擦撞汽機車 肇事駕駛OHCA送醫

新北市新莊區幸福路JC PARK食尚廣場前，今天下午1時37分有1輛白色BMW轎車不明原因暴衝，擦撞另1輛轎車和1輛機車...

影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，晚間6時24分執行交管時遭廂型車撞成重傷。不料38分鐘後，副總統回到台北...

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況「還有長路要走」

宜蘭員警執行交管勤務遭撞重傷，台北榮民總醫院院長陳威明今天說，患者生命跡象穩定、意識清楚，感染控制為目前重點任務，傷口復...

鄰居找嘸人 高雄獨居男11月攀壽山失聯…警消搜救中

高雄鄧姓男子平時獨居，喜好登山，但上月樓下鄰居找不到人報警，警方調閱監視器發現他11月20日獨登壽山後失聯，警消昨天上午...

高雄3男私闖公寓貼海報 警方：只要任1住戶提告就涉法

高雄市前金區1棟5樓公寓遭不明男子侵入，張貼多張疑似討債海報。住戶發覺，認為是私人住宅，表示已經報警處理。警方表示，將主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。