高雄3男私闖公寓貼海報 警方：只要任1住戶提告就涉法

高雄市前金區1棟5樓公寓遭不明男子侵入，張貼多張疑似討債海報。住戶發覺，認為是私人住宅，表示已經報警處理。警方表示，將主動訪查公寓住戶，如有人提出侵入住宅告訴或發現不法，將依規定受理偵辦。

網傳3名男子在12月3日，到高雄市前金區中華三路某公寓，在公園外1樓出入口牆上及樓柱張貼多張海報後，又進入公寓內貼海報。海報內容疑影印1名男子的頭像，要向頭像中的男子討債。

住戶發覺後清除海報，另貼告示表示，「非住戶私闖民宅亂貼物品，已錄影報警處理中」、「此為私人住宅，非住戶請勿進入否則依法處理」。