快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄3男私闖公寓貼海報 警方：只要任1住戶提告就涉法

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前金區1棟5樓公寓遭不明男子侵入，張貼多張疑似討債海報。住戶發覺，認為是私人住宅，表示已經報警處理。警方表示，將主動訪查公寓住戶，如有人提出侵入住宅告訴或發現不法，將依規定受理偵辦。

網傳3名男子在12月3日，到高雄市前金區中華三路某公寓，在公園外1樓出入口牆上及樓柱張貼多張海報後，又進入公寓內貼海報。海報內容疑影印1名男子的頭像，要向頭像中的男子討債。

住戶發覺後清除海報，另貼告示表示，「非住戶私闖民宅亂貼物品，已錄影報警處理中」、「此為私人住宅，非住戶請勿進入否則依法處理」。

影像貼網後，轄區警初步查訪該公寓並無任何毀損等情事，海報上的男子疑欠債遭追債，但是海報上的男子已不住在這棟公寓，將主動訪查該公寓住戶，如有人提出侵入住宅告訴或，將依規定受理偵辦。警方表示，隨意進入他人住宅，儘管是公寓，只要任何1名住戶提出告訴，侵入者就可能涉法。

高雄某公寓遭3男子侵入張貼海報，警方表示，只要任一住戶提告，3人可能涉法。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄某公寓遭3男子侵入張貼海報，警方表示，只要任一住戶提告，3人可能涉法。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄某公寓遭3男子侵入張貼海報，警方表示，只要任一住戶提告，3人可能涉法。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄某公寓遭3男子侵入張貼海報，警方表示，只要任一住戶提告，3人可能涉法。圖／擷取自社會事新聞影音

公寓 住戶 討債

延伸閱讀

高雄市衛生局台灣鯛檢驗烏龍案 食藥署揪疏失：檢驗儀器帳密全員共用

白沙屯媽祖與三山媽祖首次同樂賜福 今岡山遶境萬人空巷

影／好大場面！高雄騎士拒檢釀警受傷 7警車和救護車趕到場

充實社區防災量能、強化防衛韌性 公寓大廈防災士培訓高雄開辦

相關新聞

影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，晚間6時24分執行交管時遭廂型車撞成重傷。不料38分鐘後，副總統回到台北...

影／一家5口昨返北遇死劫 聯結車猛撞車陣…嬤亡孫驚恐脫困

國道3號北上103.9公里新竹茄苳路段，昨晚6時許發生死亡車禍。39歲李男駕駛貨櫃車疑因恍神，追撞前方回堵的車陣造成1死...

影／宜蘭24歲警執行副總統交管遭撞重傷 嗜睡男沒煞車影片曝光

宜蘭一名24歲林姓警員昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務，在路邊控制號誌燈號時，遭失控的廂型車撞成重傷。警方取得後方車輛行車記...

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

天乾物燥，彰化縣福興鄉沿海路2段今天上午發生建築廢棄物火警，由於含有不少塑膠類物品，在強風助長下，火勢猛烈，濃煙直衝雲霄...

高雄3男私闖公寓貼海報 警方：只要任1住戶提告就涉法

高雄市前金區1棟5樓公寓遭不明男子侵入，張貼多張疑似討債海報。住戶發覺，認為是私人住宅，表示已經報警處理。警方表示，將主...

基隆5天4行人走斑馬線被撞 雨天又未停讓至少罰1萬8吊扣駕照

近日基隆連日雨視線不良，交通隊統計，12月1至5日發生4件行人走斑馬線被撞傷，都是汽機車駕駛人行近行斑馬線未暫停讓行人先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。