快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，晚間6時24分執行交管時遭廂型車撞成重傷。不料38分鐘後，副總統回到台北，台北市大安交通分隊55歲曾姓警員負責騎警車替副總統清道，在建國南路與瑞安街244巷口與車輛相撞，右手骨折送醫救治。

大安分局指出，交通分隊曾姓警員於昨天晚間7時2分，擔服副總統特種勤務路況查報，他騎車在副總統車隊最前面，查報路況及清道可能阻擋車輛。

曾姓警員行經建國南路與瑞安街244巷口時，與一輛從迴轉道駛出的小客車發生碰撞事故，曾員右手骨折、四肢擦挫傷，緊急送醫救治。

分局幹部第一時間前往關心、慰問曾員，協助後續休養、請假事宜。至於肇事責任，目前由中正二交通分隊鑑識，由交大釐清責任。

台北市大安分局交通分隊曾姓員警，擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警，擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警（中），擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折，圖為分局幹部慰問。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警（中），擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折，圖為分局幹部慰問。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警，擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警，擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警，擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警，擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警，擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安分局交通分隊曾姓員警，擔服副總統特種勤務，騎警車在車隊前清道，與一輛自小客車擦撞，右手因此骨折。記者廖炳棋／翻攝

骨折 關心

延伸閱讀

礁溪警支援副總統交管遭撞重傷！藍白齊轟為輔選 綠稱公務不該被扭曲

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭廂型車衝撞「臟器外露」搶救中

惡媽又虐女釀腦傷骨折 法官怒：緩刑再犯重判3年半

影／竹東北興路人行道施工有坑釀意外 國中生晚上騎車摔傷骨折

相關新聞

影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，晚間6時24分執行交管時遭廂型車撞成重傷。不料38分鐘後，副總統回到台北...

影／一家5口昨返北遇死劫 聯結車猛撞車陣…嬤亡孫驚恐脫困

國道3號北上103.9公里新竹茄苳路段，昨晚6時許發生死亡車禍。39歲李男駕駛貨櫃車疑因恍神，追撞前方回堵的車陣造成1死...

影／宜蘭24歲警執行副總統交管遭撞重傷 嗜睡男沒煞車影片曝光

宜蘭一名24歲林姓警員昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務，在路邊控制號誌燈號時，遭失控的廂型車撞成重傷。警方取得後方車輛行車記...

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

天乾物燥，彰化縣福興鄉沿海路2段今天上午發生建築廢棄物火警，由於含有不少塑膠類物品，在強風助長下，火勢猛烈，濃煙直衝雲霄...

高雄3男私闖公寓貼海報 警方：只要任1住戶提告就涉法

高雄市前金區1棟5樓公寓遭不明男子侵入，張貼多張疑似討債海報。住戶發覺，認為是私人住宅，表示已經報警處理。警方表示，將主...

基隆5天4行人走斑馬線被撞 雨天又未停讓至少罰1萬8吊扣駕照

近日基隆連日雨視線不良，交通隊統計，12月1至5日發生4件行人走斑馬線被撞傷，都是汽機車駕駛人行近行斑馬線未暫停讓行人先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。