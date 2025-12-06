影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折

大安分局指出，交通分隊曾姓警員於昨天晚間7時2分，擔服副總統特種勤務路況查報，他騎車在副總統車隊最前面，查報路況及清道可能阻擋車輛。

曾姓警員行經建國南路與瑞安街244巷口時，與一輛從迴轉道駛出的小客車發生碰撞事故，曾員右手骨折、四肢擦挫傷，緊急送醫救治。