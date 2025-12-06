影／礁溪警車禍38分鐘後又一翻版！大安警替副總統清道 被撞骨折
大安分局指出，交通分隊曾姓警員於昨天晚間7時2分，擔服副總統特種勤務路況查報，他騎車在副總統車隊最前面，查報路況及清道可能阻擋車輛。
曾姓警員行經建國南路與瑞安街244巷口時，與一輛從迴轉道駛出的小客車發生碰撞事故，曾員右手骨折、四肢擦挫傷，緊急送醫救治。
分局幹部第一時間前往關心、慰問曾員，協助後續休養、請假事宜。至於肇事責任，目前由中正二交通分隊鑑識，由交大釐清責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言