基隆5天4行人走斑馬線被撞 雨天又未停讓至少罰1萬8吊扣駕照

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

近日基隆連日雨視線不良，交通隊統計，12月1至5日發生4件行人走斑馬線被撞傷，都是汽機車駕駛人行近行斑馬線未暫停讓行人先行，將依道路交通管理處罰條例處1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年，還要負擔相關過失傷害及賠償責任。

時序進入冬季，基隆地區受到東北季風影響，除日照時間減少外，降雨機率也大幅增加，用路人易因天色昏暗、路面濕滑與視線不佳而發生交通事故

基隆市警察局統計，12月1至5日期間發生4件行人交通事故，均為車輛駕駛人行近行人穿越道未暫停讓行人先行，將依道路交通管理處罰條例第44條第4項處1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年，還要負擔相關過失傷害及賠償責任。

交通隊表示，這4起行人被撞事故發生在汽機車左轉、右轉或閃燈號誌的路口，行人都沒有違規，駕駛人未停讓行人撞擊行人，有一位行人還被撞擊彈飛摔地送醫。

交通隊副隊長李文雄表示，雨天及晨昏能見度下降，最容易受影響的就是行人安全，提醒駕駛人在雨天行車需特別提高警覺，尤其是清晨及夜間視線不佳時，行經路口、行人穿越道及學校、醫院周邊等行人密集區域，應主動減速並觀察周遭路況，全天開啟車燈並保持安全距離，避免急煞與突然變換車道。

他說，而行人則應注意車流、緊靠路邊行走，穿越道路應避免滑手機，注意左右來車，提高自身辨識度並善用反光物或亮色雨具，讓駕駛人能及早看見。

警方持續執行「行人友善」及「行人有序」專案，加強取締車輛不停讓行人及行人違規穿越道路之行為。

一名行人過忠三路走斑馬線，遭機車撞飛摔地。記者游明煌／翻攝
