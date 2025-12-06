24歲警遭撞…為何休假改蕭美琴特勤班？警方詳細說明了

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，執行交管時遭廂型車撞成重傷。警方說明，林員昨天原本排休，因有特勤改成上班，事後可擇日補休，絕不影響休假權益，後續全力協助家屬並辦理相關權益事宜，確保療養期間獲得最完善的支持。

對於家屬質疑員警休假卻上班執勤、難以接受受傷一事，蕭美琴回應，家屬的心情可以理解，相關排班與勤務狀況則由地方警局對外說明。

林姓警員服務於礁溪警分局礁溪所，這個月連同昨天共排10天休假。警方前幾天接獲通知副總統蕭美琴要到礁溪、頭城視察，因此調度警力，林員在內有部分休假人員改為上班。

礁溪警分局表示，林姓警員昨天為上午10時到晚間8時執勤，負責青雲路2段交管工作，昨晚6時24分於號誌燈箱控燈時，突遭廂型車偏移直接衝撞，右大腿開放性骨折、腹部有大面積開放傷口，送陽明交大附設醫院緊急治療，院方昨晚11時20分完成手術，再安排後送台北榮民總醫院接續治療。

礁溪警分局長黃靖堯說，分局有190名員警，若轄內有重大、重要勤務，都依警力需求彈性調整人力配置，調整輪休。昨天有副總統特勤，也有礁溪溫泉季的大型活動，需求警力較多，才做勤務調整，2年內都可以補休，絕對不影響休假權益。