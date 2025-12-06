24歲警遭撞…為何休假改蕭美琴特勤班？警方詳細說明了

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭一名24歲林姓警員昨天支援副總統蕭美琴特勤，執行交管時遭廂型車撞成重傷。警方說明，林員昨天原本排休，因有特勤改成上班，事後可擇日補休，絕不影響休假權益，後續全力協助家屬並辦理相關權益事宜，確保療養期間獲得最完善的支持。

對於家屬質疑員警休假卻上班執勤、難以接受受傷一事，蕭美琴回應，家屬的心情可以理解，相關排班與勤務狀況則由地方警局對外說明。

林姓警員服務於礁溪警分局礁溪所，這個月連同昨天共排10天休假。警方前幾天接獲通知副總統蕭美琴要到礁溪、頭城視察，因此調度警力，林員在內有部分休假人員改為上班。

礁溪警分局表示，林姓警員昨天為上午10時到晚間8時執勤，負責青雲路2段交管工作，昨晚6時24分於號誌燈箱控燈時，突遭廂型車偏移直接衝撞，右大腿開放性骨折、腹部有大面積開放傷口，送陽明交大附設醫院緊急治療，院方昨晚11時20分完成手術，再安排後送台北榮民總醫院接續治療。

礁溪警分局長黃靖堯說，分局有190名員警，若轄內有重大、重要勤務，都依警力需求彈性調整人力配置，調整輪休。昨天有副總統特勤，也有礁溪溫泉季的大型活動，需求警力較多，才做勤務調整，2年內都可以補休，絕對不影響休假權益。

黃靖堯表示，任何人執勤時受傷，都是最不願看見的事，這次事故讓人非常痛心與不捨，目前最重要是讓林員安心療養，順利康復。礁溪分局已建立專責窗口持續與家屬聯繫並提供協助，包括公益信託警察醫療及照護基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民防安全金及警察人員因公受傷慰問金等權益都會協助辦理。

宜蘭礁溪警分局林姓警員昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供
宜蘭礁溪警分局林姓警員昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供
副總統蕭美琴（前排右三）昨天由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園。圖／民眾提供
副總統蕭美琴（前排右三）昨天由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園。圖／民眾提供

警察 蕭美琴 補休

