強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見
天乾物燥，彰化縣福興鄉沿海路2段今天上午發生建築廢棄物火警，由於含有不少塑膠類物品，在強風助長下，火勢猛烈，濃煙直衝雲霄，甚至遮蔽沿海路，十分駭人，彰化縣消防局仍在灌救中。
彰化縣消防局是在今天上午10時42分許接獲報案，指福興鄉沿海路2段有處空地發生大火，立即調派鹿港、福興及漢寶分隊共4輛消防車及8名人員前往灌救，到達現場發現起火的是一處建築廢棄物堆置場，其中不少塑膠類等易燃物品，立即拉起水線灌救。
由於沿海風勢強，此一火警延燒迅勢，火勢猛烈，冒起的濃煙往沿海路吹，影響行車視線。消防人員正全力灌救中，起火原因仍待調查。
彰化縣消防局第三大隊長張順享說，目前進入冬季，天乾物燥，消防局連日來已接獲多件火警，提醒民眾要小心用火安全。
