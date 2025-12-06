快訊

影／一家5口昨返北遇死劫 聯結車猛撞車陣…嬤亡孫驚恐脫困

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道3號北上103.9公里新竹茄苳路段，昨晚6時許發生死亡車禍。39歲李男駕駛貨櫃車疑因恍神，追撞前方回堵的車陣造成1死7傷。據了解，死亡的56歲婦人當時由女婿開車，載著念大學、國中的3名孫子、孫女準備要北上做生意，沒想到在路途中發生事故，天人永隔。

現場車道上滿地碎片，被追撞的4輛轎車車頭幾乎全毀，嚴重的是在聯結車前方、面對最強力撞擊的轎車，被壓縮到幾乎已經成廢鐵，車上5人受困車上，消防局獲報後到場，立刻確認傷者傷勢，並啟動大量傷患機制展開救援。

新竹市消防局趕抵後，使用油壓剪、破壞器材，將已經嚴重變形的車門撐開，先救出副駕的張姓女大生，接著再陸續拉出後排的3名乘客，但副駕後方的56歲林姓婦人已經沒有生命跡象，送醫後宣告不治，另外駕駛和其他乘客則是身上多處挫傷，無生命危險。

據了解，死者為56歲林姓婦人，昨由張姓女婿開車北上，同行者包括坐在前座、就讀大學的張姓孫女，以及後座2名就讀國中的孫子，一家人準備返北做生意，途中遭遇追撞，不幸釀成死傷，一家人天人永隔。

國道六隊竹林分隊長李潤明表示，李男駕駛營業半聯結車行駛外側車道，疑因前方車流回堵，分心恍神撞擊前方4輛車，其中第2輛轎車共5人一度受困，經消防隊於晚間7點44分救出，現場8人受傷，分別送醫檢傷，1人救出後意識不清，送醫急救，昨晚8點40分經醫院搶救後宣告不治，各車駕駛均無飲酒情形，詳細肇事原因有待釐清。

國道3號北上103.9公里新竹茄苳路段，昨晚6時許發生死亡車禍，56歲林姓婦人，昨由張姓女婿開車北上，同行者包括坐在前座、就讀大學的張姓孫女，以及後座2名就讀國中的孫子。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局趕抵後，使用油壓剪、破壞器材，將已經嚴重變形的車門撐開，先救出副駕的張姓女大生，接著再陸續拉出後排的3名乘客，但副駕後方的56歲林姓婦人已經沒有生命跡象，送醫後宣告不治。圖／新竹市消防局提供
