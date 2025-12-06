影／一家5口昨返北遇死劫 聯結車猛撞車陣…嬤亡孫驚恐脫困

現場車道上滿地碎片，被追撞的4輛轎車車頭幾乎全毀，嚴重的是在聯結車前方、面對最強力撞擊的轎車，被壓縮到幾乎已經成廢鐵，車上5人受困車上，消防局獲報後到場，立刻確認傷者傷勢，並啟動大量傷患機制展開救援。

新竹市消防局趕抵後，使用油壓剪、破壞器材，將已經嚴重變形的車門撐開，先救出副駕的張姓女大生，接著再陸續拉出後排的3名乘客，但副駕後方的56歲林姓婦人已經沒有生命跡象，送醫後宣告不治，另外駕駛和其他乘客則是身上多處挫傷，無生命危險。

據了解，死者為56歲林姓婦人，昨由張姓女婿開車北上，同行者包括坐在前座、就讀大學的張姓孫女，以及後座2名就讀國中的孫子，一家人準備返北做生意，途中遭遇追撞，不幸釀成死傷，一家人天人永隔。