宜蘭警執行交管遭撞重傷 礁溪分局協辦權益事宜

宜蘭礁溪警分局林姓員警執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，廂型車車頭也嚴重受損。圖／警方提供

林姓警員昨晚在宜蘭頭城執行交管勤務時，遭1輛廂型客車撞擊重傷，經搶救後生命狀況已穩定。宜蘭縣警察局今天表示，會全力協助辦理後續相關權益事宜。

管轄車禍地點的宜蘭縣警察局礁溪分局上午表示，林姓警員昨晚在頭城鎮青雲路2段一處號誌燈箱控燈時，突遭1輛廂型客車衝撞，造成林員右大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，路邊電線桿傾斜，號誌燈箱也遭撞倒損毀。林員經醫院搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。

礁溪警分局指出，林員因公受傷，將全力協助辦理後續相關權益事宜，確保在療養期間獲得最完善的支持。其中包括公益信託警察醫療及照護基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民防安全金、警察人員因公受傷慰問金等。

此外，礁溪分局已建立專責窗口，持續與家屬保持聯繫，確保家屬獲得最即時、完善的支持。

對於媒體報導家屬質疑林員昨天休假還要被召回上班。礁溪分局指出，分局各項重要勤務，都會依警力需求，彈性調整人力配置，並給予調整輪休，相關作法屬勤務調整，不會影響員警休假權益。

礁溪分局指出，廂型客車徐姓駕駛疑似精神恍惚肇事，經調查後，無酒駕情事，毒品唾液快篩為陰性反應，車內無發現違禁品。警方已調閱相關行車記錄器及路口監視器，朝涉犯刑法過失致重傷罪及妨害公務罪偵辦。

總統府發言人郭雅慧昨天說，副總統蕭美琴得知員警勤務中遭撞傷後，已請行政院政務委員陳金德及民主進步黨籍立法委員陳俊宇前往關心，後續會密切注意員警狀況，祈願一切平安。