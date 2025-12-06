影／宜蘭24歲警執行副總統交管遭撞重傷 嗜睡男沒煞車影片曝光

後方車輛行車記錄器顯示，當時39歲徐姓男子駕駛黑色廂型車，沿著頭城鎮青雲路2段北往南行駛在外側車道，過程中有幾次搖擺，突然偏向外側，疑似沒有煞車就往林姓警員站立的號誌燈方向衝過去，撞擊點在車輛的右前方。

林姓員警遭衝撞後卡入水溝，右大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，經送陽明交大附設醫院清創及手術，今晨已轉送台北榮總治療，路邊電線桿也被撞歪，號誌箱撞倒損毀，一片狼籍。

徐姓駕駛肇事後疑似受到很大驚嚇，警詢時對於為何偏移車道衝撞警員，只是一直說不清楚、沒有印象，並說自己有慢性病、嗜睡。警方酒測，他沒有酒駕，毒品唾液快篩為陰性反應，車內也沒有可疑違禁品，疑似精神恍惚肇事，朝過失致重傷罪及妨害公務等罪嫌偵辦。