影／宜蘭24歲警執行副總統交管遭撞重傷 嗜睡男沒煞車影片曝光
後方車輛行車記錄器顯示，當時39歲徐姓男子駕駛黑色廂型車，沿著頭城鎮青雲路2段北往南行駛在外側車道，過程中有幾次搖擺，突然偏向外側，疑似沒有煞車就往林姓警員站立的號誌燈方向衝過去，撞擊點在車輛的右前方。
林姓員警遭衝撞後卡入水溝，右大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，經送陽明交大附設醫院清創及手術，今晨已轉送台北榮總治療，路邊電線桿也被撞歪，號誌箱撞倒損毀，一片狼籍。
徐姓駕駛肇事後疑似受到很大驚嚇，警詢時對於為何偏移車道衝撞警員，只是一直說不清楚、沒有印象，並說自己有慢性病、嗜睡。警方酒測，他沒有酒駕，毒品唾液快篩為陰性反應，車內也沒有可疑違禁品，疑似精神恍惚肇事，朝過失致重傷罪及妨害公務等罪嫌偵辦。
礁溪警分局表示，林姓員警因公受傷，將全力協助辦理後續相關權益事宜，包括公益信託警察醫療及照護基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民防安全金及警察人員因公受傷慰問金等，並建立專責窗口，持續與家屬保持聯繫並提供協助。
