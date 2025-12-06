影／高雄機場旁驚險車禍 女子疑闖紅燈2車撞擊全翻覆

高雄市前鎮區高雄機場旁今天上午發生車禍，郭姓女子在路口疑闖紅燈，與綠燈直行的廂型車在路口撞上，2車翻覆，並波及路過另輛轎車，郭女受傷送醫治療，確實肇事原因由警方調查。

據了解，今天上午8時30分許，郭女（40歲）駕駛轎車沿前鎮區金福路西向東行駛，要穿越中山路時，楊姓男子（38歲）駕駛廂型車沿中山四路北往南行駛，2車猛烈撞擊，一時煙霧瀰漫，令路人吃驚。

郭、楊2車撞擊後，分別在路邊及路中央翻覆，郭女的轎車前擋風玻璃盡碎，楊男車身凹陷，並波及路過的林姓男子（50歲）的轎車。