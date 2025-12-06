聽新聞
屏東大專院校學生交通肇事數占3分之1 警方加強取締
屏東內埔警分局轄內有屏東科技大學及美和科技大學2所大專院校，許多大一新生剛考取駕照，不熟悉騎車技術、道安規則及當地路況，容易發生車禍。分局統計今年迄今，大專院校學生在所有交通事故件比例達34.6%，警方將加強取締重大違規行為。
內埔警分局統計，今年至11月30日，轄區內共發生2406件交通事故，其中當事人為大專院校學生（18至24歲），10件A1（嚴重）車禍中有1件1人；1232件A2類（受傷）車禍中有502件652人；1164件A3類（財損）車禍中有332件401人，占交通事故件數比例達34.6%。
車禍發生的前5大原因，分別是未保持行車安全距離、恍神緊張心不在焉分心駕駛、轉彎未依規定、無號誌路口不停讓、起步時不注意。為保護學生生命身體及維護轄區交通安全，警局將持續加強取締無照駕駛、未戴安全帽、逆向駕駛、未兩段式左轉、闖紅燈、酒後駕車等重大違規行為。
分局長江世宏提醒，年輕學子沒有駕照不能騎（駕）車，並遵守道路交通安全規則，包括不超速、不闖紅燈、戴好並扣緊安全帽、遇無閃光號誌路口要主動停讓，不要因一時疏忽遺憾終身。
