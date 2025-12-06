快訊

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東大專院校學生交通肇事數占3分之1 警方加強取締

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東內埔警分局轄內有屏東科技大學及美和科技大學2所大專院校，許多大一新生剛考取駕照，不熟悉騎車技術、道安規則及當地路況，容易發生車禍。分局統計今年迄今，大專院校學生在所有交通事故件比例達34.6%，警方將加強取締重大違規行為。

內埔警分局統計，今年至11月30日，轄區內共發生2406件交通事故，其中當事人為大專院校學生（18至24歲），10件A1（嚴重）車禍中有1件1人；1232件A2類（受傷）車禍中有502件652人；1164件A3類（財損）車禍中有332件401人，占交通事故件數比例達34.6%。

車禍發生的前5大原因，分別是未保持行車安全距離、恍神緊張心不在焉分心駕駛、轉彎未依規定、無號誌路口不停讓、起步時不注意。為保護學生生命身體及維護轄區交通安全，警局將持續加強取締無照駕駛、未戴安全帽、逆向駕駛、未兩段式左轉、闖紅燈、酒後駕車等重大違規行為。

分局長江世宏提醒，年輕學子沒有駕照不能騎（駕）車，並遵守道路交通安全規則，包括不超速、不闖紅燈、戴好並扣緊安全帽、遇無閃光號誌路口要主動停讓，不要因一時疏忽遺憾終身。

屏東內埔警分局轄內有2所大專院校，大專院校學生在所有交通事故件比例達34.6%，警方將加強緊締重大違規行為。圖／警方提供
屏東內埔警分局轄內有2所大專院校，大專院校學生在所有交通事故件比例達34.6%，警方將加強緊締重大違規行為。圖／警方提供
屏東內埔警分局轄內有2所大專院校，大專院校學生在所有交通事故件比例達34.6%，警方將加強緊締重大違規行為。圖／警方提供
屏東內埔警分局轄內有2所大專院校，大專院校學生在所有交通事故件比例達34.6%，警方將加強緊締重大違規行為。圖／警方提供
屏東內埔警分局轄內有2所大專院校，大專院校學生在所有交通事故件比例達34.6%，警方將加強緊締重大違規行為。圖／警方提供
屏東內埔警分局轄內有2所大專院校，大專院校學生在所有交通事故件比例達34.6%，警方將加強緊締重大違規行為。圖／警方提供

交通事故 車禍 闖紅燈

延伸閱讀

屏東推無障礙旅遊 邀身障者賽嘉樂園露營

屏東測速照相138處 屏警：固定執法僅36支

Defender Trophy全球探險挑戰賽3月份登陸屏東！台灣資格賽即日起開放線上甄選

影／屏東毒蟲連續入侵工地偷電纜線 看門狗在旁照偷不誤

相關新聞

影／宜蘭24歲警執行副總統交管遭撞重傷 嗜睡男沒煞車影片曝光

宜蘭一名24歲林姓警員昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務，在路邊控制號誌燈號時，遭失控的廂型車撞成重傷。警方取得後方車輛行車記...

影／一家5口昨返北遇死劫 聯結車猛撞車陣…嬤亡孫驚恐脫困

國道3號北上103.9公里新竹茄苳路段，昨晚6時許發生死亡車禍。39歲李男駕駛貨櫃車疑因恍神，追撞前方回堵的車陣造成1死...

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

天乾物燥，彰化縣福興鄉沿海路2段今天上午發生建築廢棄物火警，由於含有不少塑膠類物品，在強風助長下，火勢猛烈，濃煙直衝雲霄...

影／高雄機場旁驚險車禍 女子疑闖紅燈2車撞擊全翻覆

高雄市前鎮區高雄機場旁今天上午發生車禍，郭姓女子在路口疑闖紅燈，與綠燈直行的廂型車在路口撞上，2車翻覆，並波及路過另輛轎...

宜蘭警執行交管遭撞重傷 礁溪分局協辦權益事宜

林姓警員昨晚在宜蘭頭城執行交管勤務時，遭1輛廂型客車撞擊重傷，經搶救後生命狀況已穩定。宜蘭縣警察局今天表示，會全力協助辦...

屏東大專院校學生交通肇事數占3分之1 警方加強取締

屏東內埔警分局轄內有屏東科技大學及美和科技大學2所大專院校，許多大一新生剛考取駕照，不熟悉騎車技術、道安規則及當地路況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。