宜蘭24歲警特勤交管被撞 6科醫療團隊搶救…幸無臟器外露轉送北榮
宜蘭24歲林姓員警昨晚在執行特勤控管號誌燈時勤務，突遭失控廂型車撞成重傷，經送國立陽明交通大學附設醫院，院方動員所有外科系菁英，歷經3個多小時手術順利，所幸目前情況都已經穩定，今天轉送台北榮總接續治療。
副總統蕭美琴昨天到宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警負責執行交管勤務，晚間6時20分在頭城鎮青雲路2段路旁控管交通號誌時，撞到徐姓男子駕駛的廂型車撞擊，人被卡在水溝內，傷勢嚴重。
原本傳出林姓員警「臟器外露」，陽明交大醫院院長黃志賢今天受訪時說明，員警到院時意識清醒，生命徵象穩定，腹部以下有大面積傷口，多處骨折，因為血肉模糊且混雜許多泥沙髒汙，第一時間不易辨識，經清理檢查，確認腸胃系統完整，臟器沒有暴露或是器官嚴重損傷，相當幸運。
黃志賢說，院方集結整形外科、一般外科、骨科、泌尿外科、直腸外科、創傷外科共六科別團隊，經過3小時清創及手術後，林姓員警生命狀況穩定，但還必須進行較為複雜的整形外科手術，因此已將患者送到台北榮民總醫院，由北榮團隊接手治療。
