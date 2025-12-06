快訊

她怨鄰居擾眠勸不聽 竟報復持牙線棒卡門鈴響不停…結局曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓女子不滿住在大樓同樓層對面住戶所雇用的外籍移工不定時打開大門、敲打聲音影響其睡眠，而且屢勸不聽均未改善，10月28日晚間10時41分以牙線棒固定在鄰居門鈴按鍵上持續按門鈴而被送辦，法官認已逾越社會大眾所容許合理範圍，認她藉端滋擾住戶處罰鍰2千元。

吳女坦承自己以牙線棒卡在鄰居住家門鈴按鍵上，以製造聲響方式持續按門鈴。她辯稱，對面鄰居有請外籍移工，不定時打開大門，敲打聲音影響她睡覺，外籍移工都講不聽。

她說，已經跟對面鄰居及管理員說好幾次，但都沒有改善，所以才跟對方吵架，她希望對面鄰居不要再吵她了，好好管理外籍移工。而吳女被依違反社會秩序維護法移送。

台南簡易庭認為，吳女以牙線棒卡在鄰居住家門鈴按鍵上導致門鈴一直響，顯然主觀上出於滋擾鄰居故意，且已妨礙到鄰居的居住安寧。

且吳女本應循正當理性且合法方式處理，如經由公寓大廈管理委員會或警方介入協調、依法律程序尋求解決等，不得逕自採用不當行為，堪認她藉特定事端擴大發揮，其所為已逾越一般社會大眾觀念中容許的合理範圍，並達擾及該住戶居住安寧秩序致難以維持的程度。

台南簡易庭認為，吳女以牙線棒卡在鄰居住家門鈴按鍵上導致門鈴一直響，顯然主觀上出於滋擾鄰居故意，且已妨礙到鄰居的居住安寧，認她藉端滋擾住戶處罰鍰2千元。記者邵心杰／攝影
鄰居 門鈴 移工

