苗栗接連發生女生墜樓事件 議員要求提供24小時專線諮商

苗栗縣頭份市一所中學相隔半個月接連發生2起女學生墜樓身亡意外，引起外界高度關切，縣議員陳品安提出質詢，強調此事件已造成校內師生及家長恐慌，要求縣府教育處及相關單位在這幾天「關鍵時刻」主動關懷，務必以電話、簡訊24小時不中斷方式連繫並安撫對方心靈。

教育處長葉芯慧表示，事情在4日凌晨發生後，當下即派出輔導人員進駐學校，同時也發出給家長的一封信，並安排講座，鼓勵家長一起協助解決問題，下午鍾縣長也前往學校探視關懷；縣內心衛中心有「1925」諮商專線可提供服務。

陳品安12月5日在總質詢時以「重大校安事件身心關懷」主題，針對縣內一所中學最近連續發生2起女學生墜樓意外，要求縣府務必在這幾天的關鍵時刻，主動與全校學生、家長、教師人員保持連繫，如果不能打電話，也要盡可能以簡訊告知，輔導化解師生與家長心中的恐慌情緒和心理陰影，並提供24小時的專線協談服務。

社會處、教育處及衛生局主管答覆時，一度說明個案處理方式，但陳品安要求不談個案，她以普悠瑪列車事故發生後，台東縣政府啟動跨局處的安心關懷機制，提供心理衛生宣導、電話及居家心理諮商，並建立單一窗口，讓有需要輔導的人能及時獲得心理支持並度過難關，她也舉花蓮為例，光復、瑞穗最近遭遇洪災，社工師、心理師都進駐災區設置安心關懷站，不論經濟、社福或心理問題都能連結上專業人士並主動提供管道協助。

她強調，這次縣內發生重大校安事件，縣府相關單位務必主動提供關懷，提供24小時都確定有人會接聽的電話，在最關鍵時刻協助解決問題。

陳品安並分享說，她國中時班上進行理化實驗課程，不料酒精燈引發氣爆，她當時不在場，但到醫院探視3名受傷同學時，發現他們臉部都是黑的，嚴重傷勢，因這次校安事件，家長對學校及教師的信心喪失，她也被母親轉到他校就讀。當年的意外，她迄今都有陰影，學校許多師生也產生心理創傷。

苗栗這所中學有1200多名學生，加上教職員工有1400人，陳品安呼籲縣府相關單位要嚴正看待，在短期內盡力化解師生恐慌。

教育處答詢強調，縣內心衛生中心有社工師、心理師，也有1925專線服務，縣府相關局處會相互支援輔導人力，讓這所學校能度過危機。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980