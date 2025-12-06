聽新聞
台鐵調車員 值勤遭撞送醫不治

聯合報／ 記者王燕華甘芝萁／連線報導

<a href='/search/tagging/2/台鐵' rel='台鐵' data-rel='/2/104867' class='tag'><strong>台鐵</strong></a>花蓮站卸料場區昨執行調車勤務時，一名顏姓調車工遭貨車列車撞擊，傷重身亡。記者王燕華／翻攝
台鐵公司又發生嚴重職安意外。台鐵花蓮運務段一名卅六歲顏姓調車工昨天在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。台鐵表示，第一時間已請鐵警採證並通知家屬，至於事發原因，正調查釐清中。

鐵警花蓮分局花蓮分駐所長李忠川表示，顏姓調車員上午十時十分在花蓮站卸料場區執行調車作業，遭到七四○五次貨物列車撞擊，緊急送醫搶救，上午十一時宣告不治。事故地點屬於調車及卸料作業區域，未影響一般旅客或列車運行，警方到場採證釐清原因。

台鐵東區營運處表示，當時站內貨物線正進行貨物列車調車，顏姓調車員遭貨車撞倒在鐵軌上，手臂遭輾壓大量出血。顏姓調車員是屏東人，在台鐵工作三年，已通知家屬，後續也會辦理撫卹。

依台鐵作業標準流程，調車時現場有調車司、調車工及調車司機員在場，調車工與司機員須在同一側。台鐵表示，已調閱現場監視器畫面，了解哪裡出了問題。

台鐵產業工會表示，調車培訓未如同運轉員、車長集中開班受訓，而是到職後，由當地車站現場其餘調車人員培訓。換句話說，調車人員的基礎訓練包含摘、解聯掛、無線電使用、安全教育、調車旗號等都是到站後才開始受訓，各站訓練狀況不一，且讓第一線人員必須帶人又要工作。

產工呼籲台鐵，重視技術性人才待遇穩定，履行安全改革中「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，減輕第一線人員同時帶人又工作的狀況。

交通部鐵道局表示，將收集相關影像及通聯紀錄，檢視是否依調車相關運轉作業規定辦理，視情節要求台鐵公司改善。

