青少年自殺通報攀升 教團籲健檢追蹤、早期辨識介入

近期發生數起學生墜樓事件，根據衛福部統計，全國自殺通報的青少年人數、占比屢創新高，十五至廿四歲的青少年族群自殺通報數量從二○一五年的百分之十四點七、四三八九件，上升至去年百分之廿八點七、一萬四五七五件。國教行動聯盟呼籲政府應正視日益嚴重的青少年心理健康問題。

國教行動聯盟分析，不只通報量增加，自殺率也從二○一五年的每十萬五點九人，至去年上升為十一點九人。

調查更發現，約四成五的學生，生前未接觸任何校內外輔導資源，顯示安全網大量漏接。

國教盟理事長王瀚陽表示，青少年心理困擾的求救方式，往往不是直接說需要幫忙，更常表現為作息混亂、食欲改變、身體不適、易怒暴躁、拒學等生理與行為訊號，如果制度仍仰賴學生主動開口，或等到出現明顯危機才啟動介入，就必然錯過關鍵的早期癥狀。

王瀚陽表示，美國兒科醫學會已在臨床報告中倡議，應將心理、情緒與行為問題納入例行健康檢視並定期篩檢，作為早期發現與早期介入的重要策略。台灣同樣應把例行化、可追蹤的精神，落實到於學生健康檢查等接觸點。

國教盟建議，將心理健康評估納入例行學生健康檢查，採分齡題本、電子化流程，同時保護隱私降低汙名與填答阻力，讓早期辨識變成常態。也導入青少年身心健康評估篩檢表，作為校園前端預防工具。

對此，衛福部心理健康司長陳柏熹表示，通報比增加不代表自殺率增加，反而是社會對於通報意識的提升，讓潛在具意圖輕生的孩子被看見，將規畫更多的資源，希望能接住孩子。

