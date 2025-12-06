聽新聞
0:00 / 0:00
青少年自殺通報攀升 教團籲健檢追蹤、早期辨識介入
近期發生數起學生墜樓事件，根據衛福部統計，全國自殺通報的青少年人數、占比屢創新高，十五至廿四歲的青少年族群自殺通報數量從二○一五年的百分之十四點七、四三八九件，上升至去年百分之廿八點七、一萬四五七五件。國教行動聯盟呼籲政府應正視日益嚴重的青少年心理健康問題。
國教行動聯盟分析，不只通報量增加，自殺率也從二○一五年的每十萬五點九人，至去年上升為十一點九人。
調查更發現，約四成五的學生，生前未接觸任何校內外輔導資源，顯示安全網大量漏接。
國教盟理事長王瀚陽表示，青少年心理困擾的求救方式，往往不是直接說需要幫忙，更常表現為作息混亂、食欲改變、身體不適、易怒暴躁、拒學等生理與行為訊號，如果制度仍仰賴學生主動開口，或等到出現明顯危機才啟動介入，就必然錯過關鍵的早期癥狀。
王瀚陽表示，美國兒科醫學會已在臨床報告中倡議，應將心理、情緒與行為問題納入例行健康檢視並定期篩檢，作為早期發現與早期介入的重要策略。台灣同樣應把例行化、可追蹤的精神，落實到於學生健康檢查等接觸點。
國教盟建議，將心理健康評估納入例行學生健康檢查，採分齡題本、電子化流程，同時保護隱私降低汙名與填答阻力，讓早期辨識變成常態。也導入青少年身心健康評估篩檢表，作為校園前端預防工具。
對此，衛福部心理健康司長陳柏熹表示，通報比增加不代表自殺率增加，反而是社會對於通報意識的提升，讓潛在具意圖輕生的孩子被看見，將規畫更多的資源，希望能接住孩子。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言