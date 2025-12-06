聽新聞
0:00 / 0:00

青少年自殺通報攀升 教團籲健檢追蹤、早期辨識介入

聯合報／ 記者許維寧陳雨鑫／台北報導

近期發生數起學生墜樓事件，根據衛福部統計，全國自殺通報的青少年人數、占比屢創新高，十五至廿四歲的青少年族群自殺通報數量從二○一五年的百分之十四點七、四三八九件，上升至去年百分之廿八點七、一萬四五七五件。國教行動聯盟呼籲政府應正視日益嚴重的青少年心理健康問題。

國教行動聯盟分析，不只通報量增加，自殺率也從二○一五年的每十萬五點九人，至去年上升為十一點九人。

調查更發現，約四成五的學生，生前未接觸任何校內外輔導資源，顯示安全網大量漏接。

國教盟理事長王瀚陽表示，青少年心理困擾的求救方式，往往不是直接說需要幫忙，更常表現為作息混亂、食欲改變、身體不適、易怒暴躁、拒學等生理與行為訊號，如果制度仍仰賴學生主動開口，或等到出現明顯危機才啟動介入，就必然錯過關鍵的早期癥狀。

王瀚陽表示，美國兒科醫學會已在臨床報告中倡議，應將心理、情緒與行為問題納入例行健康檢視並定期篩檢，作為早期發現與早期介入的重要策略。台灣同樣應把例行化、可追蹤的精神，落實到於學生健康檢查等接觸點。

國教盟建議，將心理健康評估納入例行學生健康檢查，採分齡題本、電子化流程，同時保護隱私降低汙名與填答阻力，讓早期辨識變成常態。也導入青少年身心健康評估篩檢表，作為校園前端預防工具。

對此，衛福部心理健康司長陳柏熹表示，通報比增加不代表自殺率增加，反而是社會對於通報意識的提升，讓潛在具意圖輕生的孩子被看見，將規畫更多的資源，希望能接住孩子。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛福部 拒學

延伸閱讀

青少年族群自殺通報九年增3.3倍 教團籲：早期辨識應制度化

兆豐銀媒合百家企業碳健檢 榮獲經濟部中企署「永續金融推動獎」

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

心理健康支持方案 大專生使用率僅2成？調查揭最大原因「預約不到」

相關新聞

台鐵調車員 值勤遭撞送醫不治

台鐵公司又發生嚴重職安意外。台鐵花蓮運務段一名卅六歲顏姓調車工昨天在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭...

北市公車追撞4傷 女騎士右小腿截肢

台北市上周剛發生公車撞死78歲老翁事故，54歲殷姓駕駛前晚10時許開大都會客運公車行經和平東路一段，疑未注意車前狀況，追...

苗栗接連發生女生墜樓事件 議員要求提供24小時專線諮商

苗栗縣頭份市一所中學相隔半個月接連發生2起女學生墜樓身亡意外，引起外界高度關切，縣議員陳品安提出質詢，強調此事件已造成校...

青少年自殺通報攀升 教團籲健檢追蹤、早期辨識介入

近期發生數起學生墜樓事件，根據衛福部統計，全國自殺通報的青少年人數、占比屢創新高，十五至廿四歲的青少年族群自殺通報數量從...

國道10號里港段汽車停路肩後起火 駕駛棄車逃生

國道10號東向25.4公里里港路段，今天晚上10時許發生火燒車事件，32歲劉姓男子駕駛自小客車，因車輛顯示溫度過高停於外...

影／國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

國道三號北上103.9公里（茄苳路段）今天傍晚6點38分左右發生連環車禍，現場共4車相撞，其中包含1輛營業半聯結車與3小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。