聽新聞
0:00 / 0:00

北市公車追撞4傷 女騎士右小腿截肢

聯合報／ 記者廖炳棋邱書昱王燕華／連線報導

台北市發生公車追撞車禍，一名停等紅燈的女機車騎士被撞，右小腿因此<a href='/search/tagging/2/截肢' rel='截肢' data-rel='/2/225124' class='tag'><strong>截肢</strong></a>。記者廖炳棋／翻攝
台北市發生公車追撞車禍，一名停等紅燈的女機車騎士被撞，右小腿因此截肢。記者廖炳棋／翻攝

台北市上周剛發生公車撞死78歲老翁事故，54歲殷姓駕駛前晚10時許開大都會客運公車行經和平東路一段，疑未注意車前狀況，追撞前方機車與小客車，造成4人受傷，40歲謝姓女機車騎士右小腿重創，醫師緊急手術，但右小腿以下截肢。

大都會客運總經理李建文表示，調閱監視畫面，殷姓駕駛沒有恍神狀況，已將影像移交警方釐清；公司會為後續療養負起完全責任。

花蓮市昨也發生龔姓女遊覽車駕駛和陳姓機車騎士碰撞事故，陳倒地頭部被輾過，當場死亡。初步調查兩名駕駛均無酒駕或超時工作，均疑似未注意車前狀況導致事故。

大都會公車行經台灣師範大學前，當時前方路口有7、8輛車正在停等紅燈，公車接近時正好燈號轉換，前方已有車輛起步，公車司機沒有減速，不料最後方的小客及機車並未起步，殷男疑因分心且未保持距離，直接撞上小客車及機車。

李建文說，殷姓駕駛2015年到職至今無不良或重大違規紀錄，休假和工時正常，也無酒駕，正配合警方調查。這次初判是未保持安全距離所致，會訓練駕駛在配合駕駛輔助系統（ADAS）時，如何拿捏好距離；未來公車學院會加強前車安全距離的實車體驗，確保正確駕駛習慣。

北市公運處業稽科長梁筠翎說，公車公會今年成立公車學院，輔導強化駕駛技能與行車安全，將一併要求將矯正駕駛行為列為明年度課程，加強實施。

35歲龔姓女子昨開遊覽車出車接團，上午7時許從十六股大道由西往東通過尚志路，再直行新興路時，在路口與同向直行的機車發生碰撞，69歲陳姓騎士被遊覽車撞倒，頭部遭車輛輾過，頭顱破裂，當場失去呼吸心跳。

遊覽車 截肢

延伸閱讀

影／桃園誇張駕駛「當眾闖紅燈」 撞飛待轉直行女騎士致多處傷挨罰

林口大貨車與機車事故 女騎士夾在貨車前輪OHCA送醫

影／北市大都會客運未掌握距離追撞前車 害女騎士右小腿截肢

北市公車追撞致機車騎士斷腿 客運業者：全額賠償醫藥費

相關新聞

台鐵調車員 值勤遭撞送醫不治

台鐵公司又發生嚴重職安意外。台鐵花蓮運務段一名卅六歲顏姓調車工昨天在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭...

北市公車追撞4傷 女騎士右小腿截肢

台北市上周剛發生公車撞死78歲老翁事故，54歲殷姓駕駛前晚10時許開大都會客運公車行經和平東路一段，疑未注意車前狀況，追...

苗栗接連發生女生墜樓事件 議員要求提供24小時專線諮商

苗栗縣頭份市一所中學相隔半個月接連發生2起女學生墜樓身亡意外，引起外界高度關切，縣議員陳品安提出質詢，強調此事件已造成校...

青少年自殺通報攀升 教團籲健檢追蹤、早期辨識介入

近期發生數起學生墜樓事件，根據衛福部統計，全國自殺通報的青少年人數、占比屢創新高，十五至廿四歲的青少年族群自殺通報數量從...

國道10號里港段汽車停路肩後起火 駕駛棄車逃生

國道10號東向25.4公里里港路段，今天晚上10時許發生火燒車事件，32歲劉姓男子駕駛自小客車，因車輛顯示溫度過高停於外...

影／國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

國道三號北上103.9公里（茄苳路段）今天傍晚6點38分左右發生連環車禍，現場共4車相撞，其中包含1輛營業半聯結車與3小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。