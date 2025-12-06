北市公車追撞4傷 女騎士右小腿截肢

台北市發生公車追撞車禍，一名停等紅燈的女機車騎士被撞，右小腿因此截肢。記者廖炳棋／翻攝

台北市上周剛發生公車撞死78歲老翁事故，54歲殷姓駕駛前晚10時許開大都會客運公車行經和平東路一段，疑未注意車前狀況，追撞前方機車與小客車，造成4人受傷，40歲謝姓女機車騎士右小腿重創，醫師緊急手術，但右小腿以下截肢。

大都會客運總經理李建文表示，調閱監視畫面，殷姓駕駛沒有恍神狀況，已將影像移交警方釐清；公司會為後續療養負起完全責任。

花蓮市昨也發生龔姓女遊覽車駕駛和陳姓機車騎士碰撞事故，陳倒地頭部被輾過，當場死亡。初步調查兩名駕駛均無酒駕或超時工作，均疑似未注意車前狀況導致事故。

大都會公車行經台灣師範大學前，當時前方路口有7、8輛車正在停等紅燈，公車接近時正好燈號轉換，前方已有車輛起步，公車司機沒有減速，不料最後方的小客及機車並未起步，殷男疑因分心且未保持距離，直接撞上小客車及機車。

李建文說，殷姓駕駛2015年到職至今無不良或重大違規紀錄，休假和工時正常，也無酒駕，正配合警方調查。這次初判是未保持安全距離所致，會訓練駕駛在配合駕駛輔助系統（ADAS）時，如何拿捏好距離；未來公車學院會加強前車安全距離的實車體驗，確保正確駕駛習慣。

北市公運處業稽科長梁筠翎說，公車公會今年成立公車學院，輔導強化駕駛技能與行車安全，將一併要求將矯正駕駛行為列為明年度課程，加強實施。

35歲龔姓女子昨開遊覽車出車接團，上午7時許從十六股大道由西往東通過尚志路，再直行新興路時，在路口與同向直行的機車發生碰撞，69歲陳姓騎士被遊覽車撞倒，頭部遭車輛輾過，頭顱破裂，當場失去呼吸心跳。