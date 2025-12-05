聽新聞
0:00 / 0:00
影／國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷
國道三號北上103.9公里（茄苳路段）今天傍晚6點38分左右發生連環車禍，現場共4車相撞，其中包含1輛營業半聯結車與3小客車，營業半聯結車前的轎車嚴重損毀，這起事故造成1死、7人受傷。國道警方指出，這起車禍為39歲的李姓營業半聯結車駕駛，行駛外側車道疑因前方車流回堵，疑似分心恍神撞擊前方4部車而肇事，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。
現場車道上滿地碎片，多台轎車的車頭幾乎全毀，營業半聯結車的轎車嚴重損毀，車身幾乎被壓扁，駕駛、副駕駛及後座乘客等均受傷，救護人員正全力搶救。
國道六隊竹林分隊長李潤明表示，39歲李男駕駛營業半聯結車行駛外側車道疑因前方車流回堵，疑似分心恍神撞擊前方4部車而肇事，其中第2部小車車內5人一度受困，經消防隊於晚間7點44分救出脫困，現場8人受傷，分別送醫檢傷，1人救出後意識不清，送醫急救，於晚間8點40分經醫院搶救後宣告不治，各車駕駛均無飲酒情形。詳細肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方呼籲用路人行車務必提高警覺，若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言