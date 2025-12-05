快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

影／國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導

國道三號北上103.9公里（茄苳路段）今天傍晚6點38分左右發生連環車禍，現場共4車相撞，其中包含1輛營業半聯結車與3小客車，營業半聯結車前的轎車嚴重損毀，這起事故造成1死、7人受傷。國道警方指出，這起車禍為39歲的李姓營業半聯結車駕駛，行駛外側車道疑因前方車流回堵，疑似分心恍神撞擊前方4部車而肇事，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

現場車道上滿地碎片，多台轎車的車頭幾乎全毀，營業半聯結車的轎車嚴重損毀，車身幾乎被壓扁，駕駛、副駕駛及後座乘客等均受傷，救護人員正全力搶救。

國道六隊竹林分隊長李潤明表示，39歲李男駕駛營業半聯結車行駛外側車道疑因前方車流回堵，疑似分心恍神撞擊前方4部車而肇事，其中第2部小車車內5人一度受困，經消防隊於晚間7點44分救出脫困，現場8人受傷，分別送醫檢傷，1人救出後意識不清，送醫急救，於晚間8點40分經醫院搶救後宣告不治，各車駕駛均無飲酒情形。詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲用路人行車務必提高警覺，若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。

營業半聯結車前的轎車嚴重損毀，這起事故造成1死、7人受傷。圖／警方提供
營業半聯結車前的轎車嚴重損毀，這起事故造成1死、7人受傷。圖／警方提供
國道三號北上103.9公里（茄苳路段）今天傍晚6點38分左右發生連環車禍，現場共4車相撞，其中包含1輛營業半聯結車與3小客車。圖／警方提供
國道三號北上103.9公里（茄苳路段）今天傍晚6點38分左右發生連環車禍，現場共4車相撞，其中包含1輛營業半聯結車與3小客車。圖／警方提供

