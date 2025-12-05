執行副總統交管24歲員警遭撞命危 家屬怒：休假還被叫上班

快訊

聯合報／ 記者王燕華戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣24歲林姓員警今天晚間執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭到廂型車衝撞，臟器外露還在搶救中。他的父母、女友晚間趕到醫院探視，林父氣憤說，兒子明明是休假，為什麼又被叫出來上班，發生這麼嚴重的事情，家人無法接受。

林姓員警是新北市三重人，他的父親也是警職退休，林男跟隨父親腳步，從警才4年，今天卻在執勤時發生重大事故。據了解，林姓員警當時被捲進車底，腸子等臟器外露，腹部以下、右大腿都有嚴重開放性骨折，送往陽明交大附設醫院緊急動手術，生命徵象仍不穩定。

他的父母、女友晚間趕抵醫院，女友不停哭泣，林母傷心呼喊「還給我一個完整的兒子」。林父氣憤地說，兒子是休假期間，卻被調出來上班，卻被撞成重傷，無法接受。

礁溪警方指出，因為副總統蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。今晚約6時20分，林姓員警在頭城鎮青雲路2段路旁控管交通號誌時，徐姓男子駕駛廂型車由北往南行駛，不明原因偏移至路口發生撞擊，詳細原因待後續調查釐清。

據了解，涉嫌肇事的39歲徐姓男子為一名靠行司機，平常駕駛自己的廂型車載客人出去，今晚是載妻子到礁溪泡湯途中，不慎撞倒員警。

