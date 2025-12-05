署名「迷子」日籍遊客寄溫馨感謝信 安平警：還好有幫上忙

台南市警四分局近日收到一封署名為「迷子的日本人」的感謝信，她以英、日文記錄上個月在安平遊玩時迷路，遇到遶境活動時，獲得警方熱心協助，順利搭上公車抵達目的地，更意外欣賞到台南特有的廟會祭典，字裡行間感謝安平警的溫柔守護，讓收信的員警很開心，並稱「還好有幫上忙」。

市警四分局保安民防組員警日前擔服廟會安全維護勤務時，發現一名日本女子在路旁反覆查看地圖，便主動上前協助，透過基礎的英、日語夾雜溝通，得知她欲前往郵局，卻不熟悉公車路線後，便立即分工協助她查詢班次資訊，詳細指引其搭乘地點與方向，順利搭乘上公車前往目的地。

據了解，該名住日本大阪、年紀20初歲的女子，英語很好。直到四分局接到一封署名迷路日本人的感謝函，寫道：「能看到祭典真是太幸運了，員警的指路協助真的幫了大忙！」對安平員警的服務表達由衷謝意，員警才回想起這件事。

她把自己的驚喜與感謝化作真誠的文字表達寄回第四分局，字裡行間流露著真摯的感激之情，感謝安平警的溫柔守護；這份跨越語言與國界的溫暖，不僅讓這位遊客留下美好的旅行回憶，也讓收信的第四分局員警倍感溫暖。