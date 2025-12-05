快訊

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」搶救中

聯合報／ 記者王燕華戴永華／宜蘭即時報導

救護車示意圖。圖／AI生成
救護車示意圖。圖／AI生成
副總統蕭美琴今天到宜蘭視察，一名24歲林姓員警執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段遭小貨車撞擊，臟器外露重傷，目前還在陽明交通大學附設醫院搶救中，尚未脫離險境。

蕭美琴今天下午到礁溪鄉一處金柑果園視察，隨後有另一個不公開行程，持續到晚間6時30分。據了解，林男為礁溪警分局員警，約於晚間6時20分在青雲路2段執行副總統交管勤務，控管路口號誌時，遭到小貨車衝撞，臟器外露，右大腿也有開放性骨折，傷勢非常嚴重，送往陽大附醫搶救。

警方調查，小貨車駕駛為39歲徐姓男子，他表示當時一時恍神才會發生衝撞，警方正深入了解事發原因。

據了解，宜蘭代理縣長林茂盛、議長張勝德晚間都到醫院探視，警政署長張榮興聞訊也正趕往宜蘭關切。不過林姓員警生命跡象不穩定，正由院方醫重症團隊努力搶救。

副總統蕭美琴（前排右三）今天由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園。圖／民眾提供
副總統蕭美琴（前排右三）今天由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（右二）陪同，到礁溪視察金柑果園。圖／民眾提供

宜蘭 蕭美琴 恍神 林茂盛 張榮興

