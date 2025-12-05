聽新聞
快關窗！竹北工廠竄猛烈火勢「濃煙沖天」 消防全力搶救中
新竹縣竹北市水防道路五段發生工廠火警，新竹縣消防局晚間5點36分獲報後，立即派遣8個大隊車組前往搶救，並出動空拍機與機器人協助掌握火勢。新竹縣消防局指出，晚間6點56分已控制火勢，無人受困，目前消防人員全力搶救中。
現場火勢相當猛烈，消防人員持續布水線進行滅火與周邊防護，經過1個多小時，火勢控制中，由於新竹晚間風勢較大，許多消防員仍在現場待命。
新竹縣消防局說明，竹北市水防道路五段587號隔壁鐵皮屋發生工廠火警，指揮科派遣豐田、山崎、新豐、竹北、湖口、高鐵、竹東、新工、第1大隊車組及空拍機、機器人1台前往搶救；晚間6點56分火勢控制，目前消防人員全力搶救中。
新竹縣政府表示，消防局獲報後立即前往進行救災與救援行動，目前已控制火勢。請行經周邊的縣民朋友們提前改道，並務必配合現場交通指揮的引導，確保安全。為避免火災造成空氣品質的影響，請火場下風處及鄰近區域的民眾，立即緊閉門窗。感謝您的配合與體諒。
