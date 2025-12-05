影／剛從保養廠出來…高雄紅色法拉利疑打滑 猛撞路燈桿一度釀塞車

周姓男子今天傍晚5時駕駛紅色法拉利行經高市澄觀路陸橋，沒料，不慎自撞路燈桿，燈桿因巨大撞擊力攔腰斷裂，周男受輕傷，橋上空間只容機車通過，一度造成車輛上下橋塞車；周稱才剛從保養廠出來要回家，疑車輛打滑釀禍。

網路社群Threads的網友tainan_food33今天傍晚貼出一則影片，指「也撞太大力」，只見影片中一輛紅色法拉利將路燈桿攔腰撞斷；有網友附和指「剛經過，一直在思考到底是怎麼撞的」，有網友氣炸：「就是這台車害我晚一小時到家」。

仁武警分局指出，周姓男子（49歲）今天傍晚5時許駕駛法拉利沿澄觀路東向西行駛，不慎自撞路燈桿，所幸當下無人受傷，但事故造成僅能容機車通行，警方獲報到場處理，在現場縮減車道實施交通疏導。