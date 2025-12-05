影／剛從保養廠出來…高雄紅色法拉利疑打滑 猛撞路燈桿一度釀塞車
周姓男子今天傍晚5時駕駛紅色法拉利行經高市澄觀路陸橋，沒料，不慎自撞路燈桿，燈桿因巨大撞擊力攔腰斷裂，周男受輕傷，橋上空間只容機車通過，一度造成車輛上下橋塞車；周稱才剛從保養廠出來要回家，疑車輛打滑釀禍。
網路社群Threads的網友tainan_food33今天傍晚貼出一則影片，指「也撞太大力」，只見影片中一輛紅色法拉利將路燈桿攔腰撞斷；有網友附和指「剛經過，一直在思考到底是怎麼撞的」，有網友氣炸：「就是這台車害我晚一小時到家」。
仁武警分局指出，周姓男子（49歲）今天傍晚5時許駕駛法拉利沿澄觀路東向西行駛，不慎自撞路燈桿，所幸當下無人受傷，但事故造成僅能容機車通行，警方獲報到場處理，在現場縮減車道實施交通疏導。
警方對周男施以酒測，酒測值〇，周自稱出門保養車輛，返程途中疑打滑不慎自撞電線桿，詳細肇責由交通大隊釐清分析。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言