國三北上103.9公里4車連撞回堵1.3公里 6人受傷2人意識不清

國道三號北上103.9公里（茄冬交流道）今天傍晚6點多發生連環車禍，現場共4車相撞，其中包含1輛物流貨運車與三小客車，物流貨運車前的轎車嚴重損毀，這起事故造成6人受傷，2人意識不清，經搶救已全數脫困送醫，車禍共導致回堵1.3公里，細節待警方調查釐清。

新竹市消防局指出，新竹市香山區國道三號北上103.9公里傍晚發生連環車禍，消防局6點38分受理，立刻派遣8車18人趕往，現場4車發生事故，造成6人受傷，其中2人意識不清，分別送醫救治。