聽新聞
0:00 / 0:00
國三北上103.9公里4車連撞回堵1.3公里 6人受傷2人意識不清
國道三號北上103.9公里（茄冬交流道）今天傍晚6點多發生連環車禍，現場共4車相撞，其中包含1輛物流貨運車與三小客車，物流貨運車前的轎車嚴重損毀，這起事故造成6人受傷，2人意識不清，經搶救已全數脫困送醫，車禍共導致回堵1.3公里，細節待警方調查釐清。
新竹市消防局指出，新竹市香山區國道三號北上103.9公里傍晚發生連環車禍，消防局6點38分受理，立刻派遣8車18人趕往，現場4車發生事故，造成6人受傷，其中2人意識不清，分別送醫救治。
現場畫面顯示，車道上滿地碎片，多台轎車的車頭幾乎全毀，物流貨運車前的轎車嚴重損毀，車身幾乎被壓扁，駕駛、副駕駛及後座乘客3人均受傷，救護人員正全力搶救。其他追撞的小客車也因回堵發生碰撞，乘客受傷，但初步意識清楚，多輛救護車到場搶救。詳細事故原因警方正調查當中，現場交通回堵，已派員協助疏導及事故處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言