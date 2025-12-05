聽新聞
急赴約女網友！男酒駕撞死婦人肇逃 國民參審嘉義地院重判9年
嘉義縣34歲楊姓男子因酒後駕車追撞1名婦人致死，逃離現場，嘉義地院進行國民參與審判，下午宣判，酒駕致死罪判處8年、肇事逃逸罪判處2年，應執行9年徒刑，可上訴。
案發於去年5月7日深夜，楊男酒後駕車行駛民生南路，行經垂楊路口時追撞剛下車行走的陳姓婦人，陳婦當場彈至對向車道，送醫仍宣告不治。肇事後，楊男立即加速離開，警方依監視器於2小時後在其住處查獲，酒測值每公升1.05毫克。
庭審過程中，監視器及行車紀錄器畫面顯示，楊男撞人後並未停車救援，而是前往超商接已相約的女網友，途中經過事故現場仍可見救護車。事後，兩人在路邊發生性行為，楊男表示「已醉茫了」，並讓女網友自行搭計程車回家。
檢方指出，楊男酒後高速駕車撞人且肇逃，惡性重大，偵查期間亦否認犯行，因此建請依酒駕致死判刑8年、肇逃判刑2年。法院認為，楊男雖於偵查階段否認，但在審理過程坦承犯行，且先前已有酒駕前科仍未改正，考量與被害人家屬達成新台幣216萬元和解（不含強制險200萬元），最終判決2罪併執行9年徒刑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
