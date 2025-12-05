桃園工人清掃廢液儲槽結晶 摩擦瞬間竟引爆「撒旦之母」遭炸死
桃園市大園區五青路巷內鐵工廠今年9月間上班時突然傳出巨大爆炸聲響，正在清掃的六旬工人當場遭炸飛，消防局據報到場救援，現場已無火煙，受傷工人頭部重創倒地送醫不治，警消採樣結晶檢體確認為TATP「撒旦之母」炸藥，初判化學品保存不當產生質變，工廠負責人依過失致死罪函送。
桃市府勞動局表示，這起職業災害死亡案件發生在今年9月10日上午9時，大園這家鐵工廠承接其他公司轉交廢液的儲槽欲進行改裝作業，由於儲槽原本用於貯存異丙醇，槽體內部雖然已無異丙醇，但是槽體底部留有不明結晶物體，負責人於是商請64歲宋姓工人先行打掃乾淨。
由於儲槽很深，加上四支腳架高，高度大約2.5至3公尺之間，宋姓工人於是利用自製的加長型掃把，站在儲槽邊將掃把深入底部清掃之際，詎料，才剛來回刮除，竟因小小摩擦瞬間引爆，除了儲槽底部炸出一個大洞外，站在邊上的宋姓工人也因爆炸威力強大，當場炸飛摔落地面後送醫不治。
經桃園市消防局、警察局及勞動檢查處進行調查，發生爆炸的廢液儲槽是客戶交給鐵工廠幫忙改裝，雖然原先貯存的異丙醇已未留存，但儲槽底部仍留有不少結晶物。
經警方告知結晶體化驗出三過氧化三丙酮（TATP）撒旦之母，勞動檢查處已將職業災害檢查報告送勞動部職業安全衛生署審閱備查，將持續督促肇災鐵工廠儘速改善工作場所環境並辦理復工，協助轉介專服員持續關懷及追蹤後續補償情形。
桃市刑事鑑識中心主任何俊哲說明，爆炸案發生後，消防局採樣的不明結晶體檢驗出疑似TATP（有機過氧化物）的成分，經送桃市警局鑑識中心及刑事局的刑事鑑識中心鑑驗，均確認為TATP撒旦之母。
何俊哲表示，此案檢驗出的TATP並非人工合成製造的爆裂物，而是廢液桶儲槽內的異丙醇溶液，在自然狀況下長期存放，進而形成TATP，查詢國外期刊也有相關報導指出，異丙醇在長期存放、老化與接觸空氣等情況下，意外生成具有高爆炸性的TATP。
他指出，此案為國內首次發現異丙醇經長期存放自然形成TATP成分的案例，為防範相關意外，警政署已函請各機關加強安全宣導，包含將異丙醇存放於陰涼、通風且遠離火源之場所，避免高溫及陽光直射；留意庫存溶劑是否外觀混濁、產生白色沉澱汙染或異味等情形，落實定期檢測及廢棄物處理機制，確保化學品儲存與作業安全，以免再次發生類似意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言