疑急赴約網友車震…男酒駕撞死人秒肇逃 嘉院判9年徒刑
嘉義縣楊姓男子被控去年5月間酒駕追撞行人陳姓婦人致死並肇逃，全案進行國民參與審判，於今天宣判，酒駕致死罪判處8年、肇事逃逸罪判處2年，應執行9年徒刑，可上訴。
34歲楊男於去年5月7日深夜，酒後駕車行駛於嘉義市民生南路由南往北方向，在欲行經垂楊路口時，追撞剛下車行走的6旬陳姓婦人。陳婦當場彈飛至對向車道，倒地不起，送醫急救後仍宣告不治。
楊男肇事後，即加速逃離現場，警方據監視器畫面，於2個小時後在其嘉義縣水上鄉住處將人查獲，並測得其酒精濃度達每公升1.05毫克。全案偵結後依酒後肇事致人死亡逃逸等罪嫌起訴，並進行國民參與審判程序，案件今天宣判。
3日開庭審理時，透過監視器及行車紀錄器畫面顯示，撞擊瞬間楊男大叫後即逃逸，隨後至附近的超商接已相約的女網友。折返途中經過事故現場時，仍可清楚看見救護車，但並未停車。事後，楊男與女網友在路邊發生性行為，並表示「已醉茫了」，要女網友搭計程車回家。
檢方表示，楊男酒後高速駕車撞到人還肇逃，且急著去載女網友，惡性重大，且偵查過程中均否認犯行，因此建請酒駕致死判刑8年、肇逃判刑2年。
嘉院表示，楊男在偵查中否認犯行，但於準備程序及審理時坦承犯行。考量他之前已因酒駕遭判刑仍未記取教訓，且已與被害人家屬以新台幣216萬元（不含強制險200萬元）達成和解，最終判決酒駕致死罪、肇事逃逸罪兩罪併執行有期徒刑9年。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言