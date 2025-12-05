影／桃園誇張駕駛「當眾闖紅燈」 撞飛待轉直行女騎士致多處傷挨罰

黃姓女子昨天駕車行經桃市桃園區大興西路與蓮埔街口時，涉嫌未依交通號誌停等紅燈，眾目睽睽之下衝過路口，當場撞飛直行蓮埔街的女騎士，造成李女全身多處擦傷，警方到場施行酒測，雙方均未飲酒，黃女除了得負起肇事責任，也收到闖紅燈的罰單。

桃園警分局交通中隊小隊長余志偉說明，桃園區大興西路、蓮埔街口昨天上午11時05分發生汽車撞機車交通事故，黃姓女駕駛沿著大興西路二段往中正路方向行駛，行經蓮埔街口時，未遵守交通號誌，甚至在紅燈亮起後5秒，仍高速前進，當場撞飛對向直行機車。

根據蓮埔街口的監視器顯示，對面有3輛機車停在待轉區等候號誌，只見綠燈亮起後3秒，騎士才緩慢通過，沒想到對向原應該停等紅燈的灰色小轎車竟然闖紅燈，逕自衝過路口，當場撞飛正要通過路口的第一輛機車，女騎士人車倒地後摔飛受傷，隨即由警方協助送醫治療。

余志偉指出，事故發生後立刻到場處理，並對雙方進行酒測，結果均未有飲酒情形。初步調查確認是汽車女駕駛違規闖紅燈，當場依道路交通管理處罰條例第53條規定依法告發。