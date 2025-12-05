恐怖黑煙猛竄…金門料羅港貨櫃廢機車突起火 消防10分鐘撲滅

金門料羅港昨日下午驚見濃煙直竄天際，一處存放廢棄電動機車的貨櫃突然起火燃燒，金門消防局獲通報後，立即調派金湖與金沙分隊共7輛消防車、11名人員趕赴現場，義消吳宏順在附近聽聞警報聲第一時間加入救援，消防隊於15時14分成功撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因由水頭港務消防分隊進一步調查中。

消防人車在抵達前即見貨櫃屋全面燃燒，黑煙不斷往上竄燒，初期指揮官、分隊長許春祥到場後立即環場確認，發現貨櫃內存放12台廢棄的機車與電動機車，因殘留油料與電池特性，造成火勢猛烈，燃燒面積約10平方公尺，消防員迅速布署水線正面攻擊起火點，約10分鐘即將火勢控制並撲滅。