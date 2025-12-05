恐怖黑煙猛竄…金門料羅港貨櫃廢機車突起火 消防10分鐘撲滅
金門料羅港昨日下午驚見濃煙直竄天際，一處存放廢棄電動機車的貨櫃突然起火燃燒，金門消防局獲通報後，立即調派金湖與金沙分隊共7輛消防車、11名人員趕赴現場，義消吳宏順在附近聽聞警報聲第一時間加入救援，消防隊於15時14分成功撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因由水頭港務消防分隊進一步調查中。
消防人車在抵達前即見貨櫃屋全面燃燒，黑煙不斷往上竄燒，初期指揮官、分隊長許春祥到場後立即環場確認，發現貨櫃內存放12台廢棄的機車與電動機車，因殘留油料與電池特性，造成火勢猛烈，燃燒面積約10平方公尺，消防員迅速布署水線正面攻擊起火點，約10分鐘即將火勢控制並撲滅。
金門縣消防局也呼籲，為確保存放環境安全，請特別留意貨櫃內堆置廢棄機車與電動機車所可能帶來的火災風險；廢棄車輛常伴隨油料殘留、線路老化，電動機車尚可能含有未完全放電的電池，皆可能在高溫、碰撞或短路下引發燃燒。為降低危害，請務必於存放前排除油料、拆卸或妥善隔離電池，並定期檢查是否有漏油、異味或電池膨脹等異常情況，如有任何異狀應迅速撥打119求援，以爭取黃金救援時間。
