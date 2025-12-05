快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

恐怖黑煙猛竄…金門料羅港貨櫃廢機車突起火 消防10分鐘撲滅

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門料羅港昨日下午驚見濃煙直竄天際，一處存放廢棄電動機車貨櫃突然起火燃燒，金門消防局獲通報後，立即調派金湖與金沙分隊共7輛消防車、11名人員趕赴現場，義消吳宏順在附近聽聞警報聲第一時間加入救援，消防隊於15時14分成功撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因由水頭港務消防分隊進一步調查中。

消防人車在抵達前即見貨櫃屋全面燃燒，黑煙不斷往上竄燒，初期指揮官、分隊長許春祥到場後立即環場確認，發現貨櫃內存放12台廢棄的機車與電動機車，因殘留油料與電池特性，造成火勢猛烈，燃燒面積約10平方公尺，消防員迅速布署水線正面攻擊起火點，約10分鐘即將火勢控制並撲滅。

金門縣消防局也呼籲，為確保存放環境安全，請特別留意貨櫃內堆置廢棄機車與電動機車所可能帶來的火災風險；廢棄車輛常伴隨油料殘留、線路老化，電動機車尚可能含有未完全放電的電池，皆可能在高溫、碰撞或短路下引發燃燒。為降低危害，請務必於存放前排除油料、拆卸或妥善隔離電池，並定期檢查是否有漏油、異味或電池膨脹等異常情況，如有任何異狀應迅速撥打119求援，以爭取黃金救援時間。

金門料羅港昨日下午驚見濃煙直竄天際，一處存放廢棄電動機車的貨櫃突然起火燃燒，金門消防局獲通報後，立即調派金湖與金沙分隊共7輛消防車、11名人員趕赴現場，花了10分鐘將火撲滅。圖／民眾提供
金門料羅港昨日下午驚見濃煙直竄天際，一處存放廢棄電動機車的貨櫃突然起火燃燒，金門消防局獲通報後，立即調派金湖與金沙分隊共7輛消防車、11名人員趕赴現場，花了10分鐘將火撲滅。圖／民眾提供
金門料羅港昨日一處存放廢棄電動機車的貨櫃突然起火燃燒，驚見濃煙直竄天際。圖／民眾提供
金門料羅港昨日一處存放廢棄電動機車的貨櫃突然起火燃燒，驚見濃煙直竄天際。圖／民眾提供
金門料羅港昨日下午驚見濃煙直竄天際，一處存放廢棄電動機車的貨櫃突然起火燃燒，金門消防局獲通報後，派員將火撲滅，機車燒成一堆廢鐵。圖／民眾提供
金門料羅港昨日下午驚見濃煙直竄天際，一處存放廢棄電動機車的貨櫃突然起火燃燒，金門消防局獲通報後，派員將火撲滅，機車燒成一堆廢鐵。圖／民眾提供

電動機車 電池 貨櫃 金門

延伸閱讀

任台東縣消防局長27年 管建興獲頒消防超人獎牌

925萬顆電池成不定時炸彈？豐原人圍市府轟滾出去 業者說話了

台南大鵬八村地下室竄濃煙 大批消防人車灌救冒煙車輛

孫疑涉詐騙失聯近2年被遣返金門 鹹粥嬤煎熬兩年「準備烘爐去霉」

相關新聞

賴瑞隆兒遭控涉霸凌至少3人受害 家長已報案…警方6字回應

角逐綠營市長初選的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子就讀高雄市一所國小，遭家長爆料指控，賴的兒子涉在校施暴，傳至少3人受害，據查，...

桃園工人清掃廢液儲槽結晶 摩擦瞬間竟引爆「撒旦之母」遭炸死

桃園市大園區五青路巷內鐵工廠今年9月間上班時突然傳出巨大爆炸聲響，正在清掃的六旬工人當場遭炸飛，消防局據報到場救援，現場...

影／8秒生死瞬間曝！淡水婦前腳才走開 砂石車就猛烈連環撞

新北市淡水區捷運紅樹林站前今天上午10時許，有1輛預拌混凝土車速度過快、未注意前方已紅燈而追撞前方轎車，再失控衝向路肩撞...

影／電焊火花引燃棧板 苗栗頭份工廠大火目前灌救中

苗栗縣頭份市自強路二段一處工廠下午4點疑似廠內堆放的木棧板起火，冒出大量濃煙，消防局接獲通報趕往，目前火勢已控制，初步了...

「嘴角溢奶、手腳冰冷」未滿2月男嬰猝死 嘉檢下周解剖釐清死因

嘉義市1名未滿2個月大的男嬰，凌晨被發現猝死在嬰兒床。家屬表示，凌晨餵奶時嬰兒無異常，約4小時後發現男嬰已手腳冰冷，無呼...

急赴約女網友！男酒駕撞死婦人肇逃 國民參審嘉義地院重判9年

嘉義縣34歲楊姓男子因酒後駕車追撞1名婦人致死，逃離現場，嘉義地院進行國民參與審判，下午宣判，酒駕致死罪判處8年、肇事逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。