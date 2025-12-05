聽新聞
賴瑞隆兒遭控涉霸凌至少3人受害 家長已報案…警方6字回應
角逐綠營市長初選的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子就讀高雄市一所國小，遭家長爆料指控，賴的兒子涉在校施暴，傳至少3人受害，據查，家長已報案，警方指出，「已按規定受理」。
立委賴瑞隆昨晚發出聲明，證實涉案學生為其8歲就讀小二兒子，表示孩子確實與同學發生摩擦，已要求兒子說明情況，並會全力配合校方釐清事實。
賴瑞隆並強調，身為父親，小孩之間的衝突需要適當引導，會加強教育孩子尊重他人、理解同理與負責的重要性，也希望社會在關心此案的同時，能給予必要的教育與輔導空間，讓事件能朝正向方向發展。
校方則強調，針對內容亦與事實不盡相符，基於學生安全及兒少保護的考量，無法對個案作進一步說明，敬請外界諒解，並呼籲勿再持續引用。
傳出已有受害學生的家長報案，轄區警方低調表示，已依規定受理；據了解，由於事涉少年事件，全案已交由少年隊了解處理。
