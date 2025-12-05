影／林口77歲老婦騎機車切換車道不慎 大貨車撞上送醫不治

今天中午12時許發生在新北市林口區中山路的大貨車與機車事故，經查是77歲老婦騎車自路邊起步，越過外線車道直接騎到中線而被大貨車撞上，老婦當場失去生命徵象，送醫急救之後仍宣告不治。

據了解，中山路有3線車道，鍾姓老婦當時從路旁社區停車場騎機車出來之後，短暫停在路邊猶豫觀望，向前騎行時前方富貴路口是紅燈，內側和外側車道都有汽車停等號誌，她便直接騎向中間車道。

這時號誌轉為綠燈，53歲王姓司機駕駛大貨車沿中線車道直行，因視線死角沒看見老婦的機車突然從右前方騎到貨車前方而撞上，機車倒地又撞到右側由24歲孫姓女子駕駛的轎車。