影／8秒生死瞬間曝！淡水婦前腳才走開 砂石車就猛烈連環撞

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區捷運紅樹林站前今天上午10時許，有1輛預拌混凝土車速度過快、未注意前方已紅燈而追撞前方轎車，再失控衝向路肩撞斷2根號誌桿，差點撞上行人，以當時車速難以想像萬一撞到人後果，最後2車共3人送醫。

警方初步調查，53歲邱姓司機當時駕車沿中正東路二段往北海岸方向行駛，未注意前方八勢路口號誌正轉換為紅燈，閃避不及追撞前方由73歲倪姓老翁駕駛、剛停下的轎車。

混凝土車失控衝向路肩撞斷號誌燈桿和路牌桿停下，車頭嚴重毀損，司機被夾困在變形駕駛座上，後由消防隊協助脫困，左腳踝約20公分撕裂傷；被撞的轎車駕駛倪姓老翁和71歲妻子均輕微擦挫傷，2車共3人都由救護車送往淡水馬偕醫院

而車禍發生之前剛好有1名婦人站在斑馬線號誌桿旁，才走離開僅約8秒鐘時間，大卡車就貼近她身邊衝過去猛烈撞斷號誌桿，非常驚險。這起車禍造成後方一度回堵約1公里，警方出動8人疏導交通，約中午12時17分排除事故現場，詳細肇事原因與責任尚待調查釐清。

淡水區捷運紅樹林站前上午有1輛預拌混凝土車速度過快，追撞前方停等紅燈轎車，再失控衝向路肩撞斷2根號誌桿，差點撞上行人，以當時車速難以想像萬一撞到人後果。記者林昭彰／翻攝
