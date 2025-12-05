調車出意外！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

台鐵花蓮運務段一名36歲顏姓調車工今早在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭到貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。台鐵表示，第一時間已請鐵警採證並通知家屬，相關作業均有標準流程規範，事故原因正由運安會調查。

鐵警花蓮分局花蓮分駐所長李忠川表示，顏姓調車員今天上午10時10分在花蓮站卸料場區執行調車作業時，遭到7405次貨物列車撞擊，緊急送醫搶救，上午11時宣告不治。 事故地點屬於調車及卸料作業區域，未影響一般旅客或列車運行，已到場採證釐清原因。

台鐵東區營運處表示，當時站內貨物線正進行貨物列車調車，顏姓調車員遭貨車撞倒在鐵軌上，手臂遭到輾壓大量出血。顏姓調車員是屏東人，在台鐵工作3年。台鐵已通知家屬，後續也會辦理撫卹。