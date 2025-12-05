聽新聞
0:00 / 0:00
調車出意外！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治
台鐵花蓮運務段一名36歲顏姓調車工今早在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭到貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。台鐵表示，第一時間已請鐵警採證並通知家屬，相關作業均有標準流程規範，事故原因正由運安會調查。
鐵警花蓮分局花蓮分駐所長李忠川表示，顏姓調車員今天上午10時10分在花蓮站卸料場區執行調車作業時，遭到7405次貨物列車撞擊，緊急送醫搶救，上午11時宣告不治。 事故地點屬於調車及卸料作業區域，未影響一般旅客或列車運行，已到場採證釐清原因。
台鐵東區營運處表示，當時站內貨物線正進行貨物列車調車，顏姓調車員遭貨車撞倒在鐵軌上，手臂遭到輾壓大量出血。顏姓調車員是屏東人，在台鐵工作3年。台鐵已通知家屬，後續也會辦理撫卹。
依照台鐵作業標準流程，調車時現場會有調車司、調車工及調車司機員在場，並調車工與司機員必須在同一側。台鐵表示，正調閱現場監視器畫面，了解哪一個環節出了問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言