影／北市大都會客運未掌握距離追撞前車 害女騎士右小腿截肢

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

54歲殷姓男子駕駛大都會客運公車，昨天晚間10時許行經台北市大安區和平東路一段西往東方向，疑未注意車前狀況，追撞前方機車與小客車，共有4人受傷，其中40歲謝姓女機車騎士右小腿重創斷腿，醫生緊急開刀，但右小腿以下截肢

公車行經台灣師範大學前，當時前方路口有7、8輛車正在停等紅燈，公車接近時正好燈號轉換，前方已有車輛起步，公車司機沒有減速，不料最後方的小客及機車還沒有起步動作，殷男疑有分心，也沒有掌握好距離，等到發現不對，已來不及減速，直接撞上小客車及機車。

公車撞上前方由51歲曹姓女子駕駛的小客車及謝姓女騎士，曹女及車上一對兒女遭撞，身上多處擦挫傷，女騎士當時身處曹女車輛左後方，被撞後身體多處骨折，當時謝女意識清楚，還能與人多話及撥打手機，不料她右小腿重創嚴重，緊急送台大醫院急救後，醫生評估必須開刀，最後今天凌晨將右小腿以下截肢。

謝女目前還在醫院休養，尚未製作筆錄，公車司機製作筆錄時，表示相當懊悔及抱歉，被依過失致重傷害罪嫌移送法辦。殷男、曹女都沒有酒駕，駕籍正常，詳細事故原因還需要進一步釐清。

台北市發生公車追撞車禍，一名停等紅燈的女機車騎士被撞，右小腿因此截肢。記者廖炳棋／翻攝
