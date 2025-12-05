聽新聞
影／花蓮遊覽車擦撞機車 69歲騎士摔車遭輪輾頭當場慘死
35歲龔姓女子今天上午駕駛遊覽車經過花蓮市尚志、新興路口，疑似未注意右側有機車，兩車發生碰撞，機車騎士69歲陳姓男子當場倒地，頭部被輾過，當場死亡。警方調查，龔女未酒駕，初步判斷肇因疑為未保持安全間隔、未注意前方車況，仍在進一步調查釐清。
警方調查，龔姓女子今天出車要去接團，上午7時許從十六股大道由西往東通過尚志路，再直行新興路時，在路口與同向直行的機車發生碰撞，69歲陳姓騎士被遊覽車撞倒，頭部遭車輛輾過，頭顱破裂，當場失去呼吸心跳。
現場監視器畫面顯示，遊覽車原本在機車後方，在事故路口要超過機車時，發生碰撞。龔女經酒測沒有酒精反應，持有合格駕照，警方初步判斷肇因與未注意前方狀況、未保持行車安全間隔有關係，正深入調查肇事原因。
