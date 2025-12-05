聽新聞
影／屏東毒蟲連續入侵工地偷電纜線 看門狗在旁照偷不誤
屏東里港警分局10月中起陸續接獲3起報案，指稱九如鄉某工地及養蝦池遭人侵入行竊，損失測量儀器、延長線及電纜線等財物。警方查緝後逮捕51歲翁姓男子，發現他除了涉犯5件竊盜案，還施用毒品海洛因，檢方向屏東地院聲押禁見獲准。
報案的工地及養蝦池報案後，因連續犯案跡象明顯，里港警分局成立專案小組，調閱上百支監視器後鎖定轄內51歲翁姓男子涉有重嫌，聲請拘票及搜索票後2日將其查緝到案，步清查至少涉犯九如地區5件竊盜案。
從監視器中可見翁嫌熟練地打開大門及倉庫門鎖，即使一旁有看門狗也不怕，動作相當嫻熟。警方在其住處搜得遭竊的測量儀1台、犯案工具一批及監視器硬碟1台，及另2起養蝦池的電纜線。另外警方也查獲一級毒品海洛因，嫌犯經尿液初篩呈陽性。
警方以竊盜罪及違反毒品危害防制條例將其移送，並建請屏東地檢署聲押，並經屏東地院裁定羈押禁見，後續警方將持續清查翁嫌是否涉犯他案並並溯源追查贓物流向。
