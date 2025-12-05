快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

遭質疑用掃毒軟體「亂測」生成式AI 刑事局澄清了

桃園電子報／ 桃園電子報

112271
有關APP資安檢測，刑事局強調，是採用國際通用開源檢測框架。示意圖：截自freepik

針對媒體報導稱，有立院人士質疑刑事警察局「用掃毒軟體檢測生成式AI是亂測」，刑事局昨(4)日晚間嚴正澄清，針對中國製生成式AI應用程式之檢測，是採取「APP資安檢測」與「AI模型風險檢測」兩階段模式，兩者使用之工具與依循標準各異且專業嚴謹。

有關APP資安檢測，刑事局強調，是採用國際通用開源檢測框架。刑事局採用開源軟體Mobile Security Framework (MobSF，移動端安全檢測框架)進行檢測，此為資安領域通用之標準程序，重點在於檢測軟體程式碼本身之安全性。

刑事局進一步提到，AI模型風險檢測，則是依循NIST標準及國內AI評測指標。針對「生成式AI語言模型」之產出內容與風險，非使用上述之MobSF或掃毒軟體檢測，而是透過自然語言提問進行實測。刑事局是依據美國國家標準暨技術研究院（NIST）發布之「人工智慧風險管理框架（AI RMF）」，制定「AI語言模型評測問題列表」進行檢測，檢測標準並參考我國AI產品與系統評測中心（AIEC）公告之10項AI評測項目進行。

刑事局指出，相關檢測作業均依循專業標準與國際框架，針對APP資安與AI內容風險分階段採用適當工具進行驗證。媒體報導所稱「用掃毒軟體測AI」是將兩階段檢測工具混為一談，顯有誤解，特此說明以正視聽。

本文章來自《桃園電子報》。原文：遭質疑用掃毒軟體「亂測」生成式AI 刑事局澄清了

延伸閱讀：

  1. 桃竹苗分署新竹徵才活動10/2開跑 薪資上看80K
  2. 【有片】如何享受房屋稅2.0優惠稅率？桃園地稅局長姚世昌曝關鍵

資安 AI

延伸閱讀

大陸晚間再遣返三名台灣涉詐嫌犯 刑事局松山機場緊急接人

「不是針對哪國」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

資安指標全不合格！這APP涉入破千件詐騙 內政部出手停止解析

刑事局前副局長涉恐嚇起訴 警署：視判決從嚴追究責任

相關新聞

影／台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

台中市北區1間黑輪店日前傳出有客人包包掉出1把衝鋒槍，店家目睹當場傻眼，並將過程PO網稱「在台中做生意心臟真的要夠大顆」...

北市公車追撞前車 機車女騎士右小腿重創恐截肢

台北市大安區和平東路一段西往東方向，昨天晚間10時許發生嚴重車禍，54歲殷姓男子駕駛大都會客運公車，疑未注意車前狀況，追...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

炒菜一半「火燒厝」！彰化知名阿讚豬腳被波及 用餐區全毀

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段與東環路的路口前50公尺民宅今上午發生火災，延燒到溪湖鎮知名餐飲店「阿讚豬腳」，消防局溪湖分隊及周...

國1北向彰化段小貨車翻覆 封閉外3線處理中 回堵1公里

高速公路局說，今天凌晨4時54分，在國道1號北向202.1K彰化路段，有1輛小貨車翻車事故，占中間車道，目前封閉外3線車...

影／屏東毒蟲連續入侵工地偷電纜線 看門狗在旁照偷不誤

屏東里港警分局10月中起陸續接獲3起報案，指稱九如鄉某工地及養蝦池遭人侵入行竊，損失測量儀器、延長線及電纜線等財物。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。