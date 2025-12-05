快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

影／新莊醉漢深夜當街揮舞西瓜刀嚇人 快打警力速逮壓制　

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區龍安路昨晚有1名醉漢當街揮舞西瓜刀，甚至喃喃自語走到馬路中央嚇到往來人車，警方獲報出動快打部隊趕抵喝令棄械，再一把將他拽到路旁壓制帶回派出所管束。無故攜帶刀械將移送簡易法庭裁處。

新莊警分局昨晚10時許接獲民眾報案指稱有人在馬路上揮舞西瓜刀，光華派出所出動線上快打警力8人迅速趕抵，發現51歲吳姓男子持刀搖搖晃晃橫越馬路，口中念念有詞時而大聲咆哮。

他見警方喝令棄械即主動將1把尚未拆除包裝套的西瓜刀扔在地上，高舉雙手投降，隨即被拖拽離道路壓制，身上散發濃烈酒味明顯已喝醉，接著帶回派出所管束直到酒醒，他自稱西瓜刀是剛剛才從24小時百貨賣場購得，買來防身尚未拆封。

警詢後依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力器械移送簡易法庭裁處，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

51歲吳姓男子昨天深夜喝醉酒，在新莊區龍安路當街揮舞西瓜刀、走到路中央大聲咆哮，嚇到往來人車隨即報案。記者林昭彰／翻攝
51歲吳姓男子昨天深夜喝醉酒，在新莊區龍安路當街揮舞西瓜刀、走到路中央大聲咆哮，嚇到往來人車隨即報案。記者林昭彰／翻攝
51歲吳姓男子昨天深夜喝醉酒，在新莊區龍安路當街揮舞西瓜刀、大聲咆哮，見快打警力趕抵，將刀扔棄地上高舉雙手投降。記者林昭彰／翻攝
51歲吳姓男子昨天深夜喝醉酒，在新莊區龍安路當街揮舞西瓜刀、大聲咆哮，見快打警力趕抵，將刀扔棄地上高舉雙手投降。記者林昭彰／翻攝

