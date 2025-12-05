聽新聞
北市公車追撞致機車騎士斷腿 客運業者：全額賠償醫藥費
台北市大安區和平東路一段昨天晚間10時發生車禍，導致前車的40歲女機車騎士右小腿重創斷腿。客運業者及北市交通局今表示，司機未有酒駕或超時工作狀況，業者將全額賠償受傷民眾醫藥費，同時加強駕駛保持安全距離等訓練。
該名54歲殷姓駕駛昨晚開大都會客運公車，疑似沒有注意車前狀況，追撞前方機車和小客車，共有4人受傷，當中40歲謝姓女機車騎士右小腿重創斷腿，緊急送到台大醫院急救。
大都會客運總經理李建文表示，該名殷姓駕駛是在民國104年到職，沒有不良或重大違規紀錄。休假和工時正常，沒有超時工作，目前發生原因仍配合警方調查，初步判斷是沒有保持安全距離所致。另外，傷者部分，公司也會負擔全部醫藥費用。
公運處業稽科長梁筠翎說，該駕駛酒測正常、沒有酒駕的狀況，但詳細事故原因仍在調查。由於北市上周也發生公車撞死78歲老翁，她也說，北市公車公會有推動公車學院，會要求將矯正駕駛行為列為明年度課程並加強實施。
李建文補充，公車學院會加強前車安全距離的實車體驗，也會導正駕駛正確駕駛習慣。
