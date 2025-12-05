影／台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

台中市北區1間黑輪店日前傳出有客人包包掉出1把衝鋒槍，店家目睹當場傻眼，並將過程PO網稱「在台中做生意心臟真的要夠大顆」、「客人不一定有錢，但一定有槍」；警方動員調閱近百支監視器，找到持槍的黃姓男子，確認所持為塑膠製玩具槍，依社會秩序維護法將他送法院裁罰。

台中第二分局表示，日前網路流傳1名男子在北區篤行路小吃店用餐時，背包中掉出疑似槍枝的影像，造成民眾恐慌，警方組成專案小組追查。

警方查，黃男（32歲）事後徒步離開，本身也無通訊聯絡方式，平時居無定所，警方動用人力、調閱近百支監視器，沿黃徒步足跡一路從市區追到清水區，行程跨區、線索還多次中斷，辦案過程極為耗時耗力。

警方說，12月4日晚上9點終於在清水區找到黃男，並在其住處起獲仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍，經鑑識該槍為塑膠材質，動能不足以造成傷害。