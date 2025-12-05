聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐
台中市北區1間黑輪店日前傳出有客人包包掉出1把衝鋒槍，店家目睹當場傻眼，並將過程PO網稱「在台中做生意心臟真的要夠大顆」、「客人不一定有錢，但一定有槍」；警方動員調閱近百支監視器，找到持槍的黃姓男子，確認所持為塑膠製玩具槍，依社會秩序維護法將他送法院裁罰。
台中第二分局表示，日前網路流傳1名男子在北區篤行路小吃店用餐時，背包中掉出疑似槍枝的影像，造成民眾恐慌，警方組成專案小組追查。
警方查，黃男（32歲）事後徒步離開，本身也無通訊聯絡方式，平時居無定所，警方動用人力、調閱近百支監視器，沿黃徒步足跡一路從市區追到清水區，行程跨區、線索還多次中斷，辦案過程極為耗時耗力。
警方說，12月4日晚上9點終於在清水區找到黃男，並在其住處起獲仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍，經鑑識該槍為塑膠材質，動能不足以造成傷害。
警方指出，黃男自稱該玩具槍是花650元購買，原打算用來防身，警方詢問後以他違反社會秩序維護法第65條第1項第3款，無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，將黃移送台中地院裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言