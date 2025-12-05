炒菜一半「火燒厝」！彰化知名阿讚豬腳被波及 用餐區全毀

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段與東環路的路口前50公尺民宅今上午發生火災，延燒到溪湖鎮知名餐飲店「阿讚豬腳」，消防局溪湖分隊及周邊鄉鎮消防分隊趕到搶救，約1.5小時撲滅火勢，4間平房被燒得面目全非，阿讚豬腳的用餐區全毀。真正火災原因有待調查。

阿讚豬腳老闆陳明奎表示，上午5點多他在店內烹飪區炒菜，用餐區後面一陣喧嘩，有人喊「火燒厝」，他趕緊跑進用餐區已有濃煙竄入，很快的火勢燒到用餐區屋頂，想救都沒辦法。

據了解，彰化縣消隊局接獲報案，溪湖鎮員鹿路二段阿讚豬腳的後面一間連棟平房住宅失火，出動12輛各式消防車、1輛救護車、24名消防人員趕到滅火，上午6點41分撲滅火勢，清查連燒4戶平房，幸無人傷亡。

附近居民指出，火災地方先前也曾發生火警，原因是電線老舊「相打電」著火，建物未嚴重受損也沒人受傷，今再度失火，聽說又是電線老舊走火所致，實在令人擔心，因附近很多老舊建物，大家應注意電線和電器用品的防火安全。