快訊

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉「會追究相關人員責任」

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

炒菜一半「火燒厝」！彰化知名阿讚豬腳被波及 用餐區全毀

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段與東環路的路口前50公尺民宅今上午發生火災，延燒到溪湖鎮知名餐飲店「阿讚豬腳」，消防局溪湖分隊及周邊鄉鎮消防分隊趕到搶救，約1.5小時撲滅火勢，4間平房被燒得面目全非，阿讚豬腳的用餐區全毀。真正火災原因有待調查。

阿讚豬腳老闆陳明奎表示，上午5點多他在店內烹飪區炒菜，用餐區後面一陣喧嘩，有人喊「火燒厝」，他趕緊跑進用餐區已有濃煙竄入，很快的火勢燒到用餐區屋頂，想救都沒辦法。

據了解，彰化縣消隊局接獲報案，溪湖鎮員鹿路二段阿讚豬腳的後面一間連棟平房住宅失火，出動12輛各式消防車、1輛救護車、24名消防人員趕到滅火，上午6點41分撲滅火勢，清查連燒4戶平房，幸無人傷亡。

附近居民指出，火災地方先前也曾發生火警，原因是電線老舊「相打電」著火，建物未嚴重受損也沒人受傷，今再度失火，聽說又是電線老舊走火所致，實在令人擔心，因附近很多老舊建物，大家應注意電線和電器用品的防火安全。

陳明奎說，用餐區屋頂全毀，全區被圍起封鎖線已不能進入，顧客只能在蒸飪區旁邊一、二桌用餐，修復用餐區前會以外帶為主。

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段的一處平房失火，延燒旁邊3間平房和路邊知名餐飲店。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮員鹿路二段的一處平房失火，延燒旁邊3間平房和路邊知名餐飲店。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮知名餐飲店「阿讚豬腳」被店後火災波及，用餐區屋頂全毀。圖／陳明奎提供
彰化縣溪湖鎮知名餐飲店「阿讚豬腳」被店後火災波及，用餐區屋頂全毀。圖／陳明奎提供

豬腳 溪湖鎮

延伸閱讀

國1北向彰化段小貨車翻覆 封閉外3線處理中 回堵1公里

彰化伸港鴕鳥掉大排卡爛泥中 多人繩索拖拉助脫困

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

爭彰化縣長提名！綠鎖定謝衣鳯作民調假想敵 被認為有策略

相關新聞

影／台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

台中市北區1間黑輪店日前傳出有客人包包掉出1把衝鋒槍，店家目睹當場傻眼，並將過程PO網稱「在台中做生意心臟真的要夠大顆」...

北市公車追撞前車 機車女騎士右小腿重創恐截肢

台北市大安區和平東路一段西往東方向，昨天晚間10時許發生嚴重車禍，54歲殷姓男子駕駛大都會客運公車，疑未注意車前狀況，追...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

炒菜一半「火燒厝」！彰化知名阿讚豬腳被波及 用餐區全毀

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段與東環路的路口前50公尺民宅今上午發生火災，延燒到溪湖鎮知名餐飲店「阿讚豬腳」，消防局溪湖分隊及周...

國1北向彰化段小貨車翻覆 封閉外3線處理中 回堵1公里

高速公路局說，今天凌晨4時54分，在國道1號北向202.1K彰化路段，有1輛小貨車翻車事故，占中間車道，目前封閉外3線車...

北市公車追撞致機車騎士斷腿 客運業者：全額賠償醫藥費

台北市大安區和平東路一段昨天晚間10時發生車禍，導致前車的40歲女機車騎士右小腿重創斷腿。客運業者及北市交通局今表示，司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。