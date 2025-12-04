儲槽暗藏「撒旦之母」成分 桃園清理工人遭炸飛慘死

桃園市大園區某工廠9月發生爆炸案，1名宋姓男子傷重送醫搶救仍回天乏術，相關單位事後調查，現場竟有俗稱「撒旦之母」炸藥的化學物三過氧化三丙酮（TATP）。警方表示，還在了解中。

據查，宋姓男子（64歲）今年9月10日受雇清理大園一間鐵工廠的儲槽結晶物，因清理過程中發生爆炸，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；警方調查儲槽是鐵工廠向其他公司收購獲得，原本註明存放「異丙醇」，結果現場結晶物竟是三過氧化三丙酮，但三過氧化三丙酮為何會在儲槽，不得而知。

「撒旦之母」常被用於製作炸藥，著名的倫敦地鐵爆炸案，恐怖分子用的炸藥主要成分就是此物，而楊梅也曾有高中少年因與同學相處不睦想自製炸彈報復，結果在製作過程發生意外，被炸得面目全非，雙手皆有部分截肢，還因此吃官司。