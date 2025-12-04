聽新聞
0:00 / 0:00
儲槽暗藏「撒旦之母」成分 桃園清理工人遭炸飛慘死
桃園市大園區某工廠9月發生爆炸案，1名宋姓男子傷重送醫搶救仍回天乏術，相關單位事後調查，現場竟有俗稱「撒旦之母」炸藥的化學物三過氧化三丙酮（TATP）。警方表示，還在了解中。
據查，宋姓男子（64歲）今年9月10日受雇清理大園一間鐵工廠的儲槽結晶物，因清理過程中發生爆炸，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；警方調查儲槽是鐵工廠向其他公司收購獲得，原本註明存放「異丙醇」，結果現場結晶物竟是三過氧化三丙酮，但三過氧化三丙酮為何會在儲槽，不得而知。
「撒旦之母」常被用於製作炸藥，著名的倫敦地鐵爆炸案，恐怖分子用的炸藥主要成分就是此物，而楊梅也曾有高中少年因與同學相處不睦想自製炸彈報復，結果在製作過程發生意外，被炸得面目全非，雙手皆有部分截肢，還因此吃官司。
桃園市大園分局長吳傳銘表示，不清楚案件，需要時間進一步了解；桃園市勞動檢查處則表示，已將職業災害檢查報告送勞動部職業安全衛生署審閱備查中，將持續督促肇災鐵工廠儘速改善工作場所環境並辦理復工，並協助轉介專服員持續關懷及追蹤後續補償情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言