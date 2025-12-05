退休校長山難亡 檢要查領隊刑責

新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰死亡，多名搜救人員輪流將遺體揹負到排雲山莊。圖／玉管處提供 新北市郭姓退休校長十一月廿七日與山友一行七人攀登玉山後四峰，途中失蹤，十二月一日上午被發現倒臥圓峰山屋下草叢身亡，遺體昨天相驗；由於領隊及隊友發現他失蹤到返回找人，中間相隔數小時，檢警已介入釐清是否涉過失致死。

六十二歲郭姓退休校長遺體前天由直升機吊掛下山，檢察官昨會同法醫於高雄市殯儀館相驗，到場家屬神情哀傷，不願多談，僅呼籲登山愛好者於登山活動能多一步關心，或許能挽救一條命。

郭姓退休校長與六人組團，上月廿七日結伴攀登玉山後四峰，經高雄桃源區鹿山路線時，郭男因腳程較慢逐漸落隊，蔡姓領隊和其他團員下午六時扺達玉山南側圓峰山屋，休息近二小時，晚間八時才發現郭男遲未現身，返回搜尋；但山區入夜後天候轉差，在距離郭男後來被發現的位置約四百公尺處折返，沒找到人。

高雄市消防局上月廿八日凌晨獲報，會同南投縣消防局、玉管處、保七總隊及義消組成卅人搜救隊，四天來以無人機、繩索下切及地面搜索方式擴大搜尋，並連續兩天申請直升機協助運補，均未找到失聯者。直到十二月一日上午七時許，有登山客在山屋下方的矮木樹叢下發現郭男遺體。

此事引發山友議論，有人質疑延誤尋人時機。橋頭地檢署檢察官已介入調查，後續將傳喚領隊、團員到案說明，釐清疑點，並進一步追查是否涉及過失致死罪嫌。

玉管處玉管處表示，玉山後四峰以地形陡峭、海拔高、路程長著稱，其中鹿山路段屬「先降後升」型，體能消耗巨大，有「去得了、回不來」的風險。若隊伍行進間距拉大、隊員落單，加上入夜後低溫與風寒效應，極易引發迷途與失溫。