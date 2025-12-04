帶隊入山只需救護證照 專家：難保障安全

新北市郭姓退休校長跟團登玉山死亡，領隊是否未盡責引發山友熱議。資深山岳安全教官江宇川指出，現行登山管理僅要求領隊或嚮導持有救護證照，加上申請程序單一，主管機關多半只要確認領隊證照，即允許上山，讓一些只想賺錢的登山業者有機可乘。

江宇川說，合格領隊會依隊員人數配備嚮導，並有押後嚮導確保安全；遊走灰色地帶的業者，以美景、美食招攬隊員，忽略登山風險，彷彿高山豪華旅遊團，遇到隊員走不動，就通報申請空勤直升機救援，帶隊品質難保障。

他說，許多國人將登玉山視為人生必行之事，誤以為只要體力夠就行，但高山雪地結冰與複雜地形，危險程度超過高緯度山區，即便資深嚮導也需警戒。

過去國家公園對雪季高風險路線，有明確證照與經驗要求，現行制度卻僅勸導。江宇川說，台灣山林開放過快，「安全制度還在山腳下」，民眾想上高山看美景，卻略過戶外教育和訓練。

「所謂慎選領隊，在沒有法源前，只是把責任丟回給民眾。」他批評政府跨部門合作不力，運動部核發「山域嚮導證書」，卻無法強制商業團領隊取得，觀光署僅管旅行社，實際帶隊的小型工作室或個人卻難規範。

江宇川提醒，商業登山應建立法源，仿照歐美特許營業制度，明確區分業者與一般山友，有效管理；冬季高山風險高，登山前應做好裝備與技能準備，不能單靠跟團保險。

玉山國家公園管理處表示，近期高山進入冰凍期，玉山後四峰非親民路線，務必下載離線地圖與具備導航能力，嚴守體能與時間管理，避免在日落後仍於高山行走。上山要慎選領隊與隊友，勿與不熟悉者隨意組隊；遵守團隊行進原則，不可脫隊、逞強，隨時自評體能、必要時果斷回撤。