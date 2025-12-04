7旬街友陳屍台北車站外天橋 警找不到家屬...恐成有名無主屍

台北車站外的市民大道一段行人天橋今天下午傳出死亡案，76歲莊姓老翁被發現倒臥在橋上一動也不動，警、消趕抵發現明顯死亡、呈屍僵不送醫，詢問報案人得知，雙方都是北車附近的街友，報案人今天清晨5點半就發現他躺在天橋上，孰料下午3點35分再經過，發現莊翁維持同一姿勢，上前關心才發現已死亡。

警方在現場沒有發現打鬥痕跡，且死者身上無外傷，初步排除外力因素，懷疑近日因天冷猝死，已報請檢察官相驗釐清死因。

死者是北市列冊街友，社會局稱社工上月27日曾訪視過，今天中午還有社工目擊該男子來領便當，不料下午就傳出憾事。