快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

聽新聞
0:00 / 0:00

7旬街友陳屍台北車站外天橋 警找不到家屬...恐成有名無主屍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北車站外的市民大道一段行人天橋今天下午傳出死亡案，76歲莊姓老翁被發現倒臥在橋上一動也不動，警、消趕抵發現明顯死亡、呈屍僵不送醫，詢問報案人得知，雙方都是北車附近的街友，報案人今天清晨5點半就發現他躺在天橋上，孰料下午3點35分再經過，發現莊翁維持同一姿勢，上前關心才發現已死亡。

警方在現場沒有發現打鬥痕跡，且死者身上無外傷，初步排除外力因素，懷疑近日因天冷猝死，已報請檢察官相驗釐清死因。

死者是北市列冊街友，社會局稱社工上月27日曾訪視過，今天中午還有社工目擊該男子來領便當，不料下午就傳出憾事。

據了解，警方嘗試聯繫死者家屬，但發現死者無妻無子女，也沒有兄弟姐妹，又父母早已年邁離世，未來恐被依「有名無主屍」流程處理。

台北車站外天橋今天傳出遊民死亡。記者翁至成／翻攝
台北車站外天橋今天傳出遊民死亡。記者翁至成／翻攝

死亡 社工 街友

延伸閱讀

中午還在領便當 列冊7旬街友倒臥天橋亡

7旬翁死在北車外天橋上 警急拉封鎖線⋯已呈屍僵

苗栗市獨居男子生日陳屍住家 不排除他殺警拘提2人追查

南投角頭「瘋寬」傳陳屍殯儀館旁 警證實調查中

相關新聞

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

7旬街友陳屍台北車站外天橋 警找不到家屬...恐成有名無主屍

台北車站外的市民大道一段行人天橋今天下午傳出死亡案，76歲莊姓老翁被發現倒臥在橋上一動也不動，警、消趕抵發現明顯死亡、呈...

為賣屋舊帳懷恨在心 7旬翁提汽油桶上門找代書理論後雙雙送醫

新北市游姓男子疑不滿4年賣屋的舊帳而懷恨在心，今晚涉嫌提汽油桶上門找從事代書的包姓男子理論，所幸員警獲報及時到場未釀禍，...

中午還在領便當 列冊7旬街友倒臥天橋亡

台北車站市民大道和承德路一處天橋下午被發現一名男子倒臥地板一動也不動，警消到場後發現男子已明顯死亡，社會局也證實是列冊街...

高雄岡山彩券行大火 男住戶自行逃出雙腳受傷送醫

高雄市岡山區民有路上一家彩券行2樓今天晚間6時許突竄火勢，彩券行2樓迅速冒出大量濃煙，消防人員趕赴現場迅速將火勢撲滅，順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。