快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

聽新聞
0:00 / 0:00

為賣屋舊帳懷恨在心 7旬翁提汽油桶上門找代書理論後雙雙送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市游姓男子疑不滿4年賣屋的舊帳而懷恨在心，今晚涉嫌提汽油桶上門找從事代書的包姓男子理論，所幸員警獲報及時到場未釀禍，且2人爭吵過程中，包男將游男壓制在地，包身上多處擦挫傷，游男則因劇烈肢體動作致心臟不舒服，雙雙送醫，後續警方將朝傷害、恐嚇、公共危險等罪嫌偵辦。

新北市警方今晚7時許獲報，新店區安康路3段1處大樓8樓發生爭吵糾紛，雙方鬧成一團，員警迅速趕抵，發現游姓男子（75歲）與包姓男子（67歲）2人扭打在地，急忙將2人拉開隔離，一旁還發現1只汽油桶。

據了解，游男與包男2人於4年前曾因賣買房屋事宜發生糾紛，游男疑心有不甘，竟攜帶汽油桶上門找包男理論，要求包男返還當年的代書費及部分服務費。

2人在包男家門口發生激烈口角執，游男疑似欲潑灑汽油之際，遭包男出手制止並將人壓制在地，員警到場後，高齡的游男當場表示其心臟不舒服，由救護車送往新店慈濟醫院救治，包男也因扭打過程中肢體多處擦挫傷，也送醫包紮。後續警方將朝傷害、恐嚇、公共危險等罪嫌偵辦。

新北市游姓男子疑不滿4年購屋舊帳懷恨在心，今晚涉嫌提汽油桶上門找包姓男子理論，所幸員警獲報及時到場未釀禍。記者王長鼎／翻攝
新北市游姓男子疑不滿4年購屋舊帳懷恨在心，今晚涉嫌提汽油桶上門找包姓男子理論，所幸員警獲報及時到場未釀禍。記者王長鼎／翻攝

代書 公共

延伸閱讀

桃園公共危險物品管制量達千倍以上場所 年底前須完成這件事

新竹BMW疑誤踩油門撞4機車釀1女壓車底 10多人徒手抬車援救

睡覺別開夜燈！年過50，用3個日常小習慣守護心臟健康

蘆竹無照女自撞護欄摔落水溝 多處擦挫傷送醫

相關新聞

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

7旬街友陳屍台北車站外天橋 警找不到家屬...恐成有名無主屍

台北車站外的市民大道一段行人天橋今天下午傳出死亡案，76歲莊姓老翁被發現倒臥在橋上一動也不動，警、消趕抵發現明顯死亡、呈...

為賣屋舊帳懷恨在心 7旬翁提汽油桶上門找代書理論後雙雙送醫

新北市游姓男子疑不滿4年賣屋的舊帳而懷恨在心，今晚涉嫌提汽油桶上門找從事代書的包姓男子理論，所幸員警獲報及時到場未釀禍，...

中午還在領便當 列冊7旬街友倒臥天橋亡

台北車站市民大道和承德路一處天橋下午被發現一名男子倒臥地板一動也不動，警消到場後發現男子已明顯死亡，社會局也證實是列冊街...

高雄岡山彩券行大火 男住戶自行逃出雙腳受傷送醫

高雄市岡山區民有路上一家彩券行2樓今天晚間6時許突竄火勢，彩券行2樓迅速冒出大量濃煙，消防人員趕赴現場迅速將火勢撲滅，順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。