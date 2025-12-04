聽新聞
為賣屋舊帳懷恨在心 7旬翁提汽油桶上門找代書理論後雙雙送醫
新北市游姓男子疑不滿4年賣屋的舊帳而懷恨在心，今晚涉嫌提汽油桶上門找從事代書的包姓男子理論，所幸員警獲報及時到場未釀禍，且2人爭吵過程中，包男將游男壓制在地，包身上多處擦挫傷，游男則因劇烈肢體動作致心臟不舒服，雙雙送醫，後續警方將朝傷害、恐嚇、公共危險等罪嫌偵辦。
新北市警方今晚7時許獲報，新店區安康路3段1處大樓8樓發生爭吵糾紛，雙方鬧成一團，員警迅速趕抵，發現游姓男子（75歲）與包姓男子（67歲）2人扭打在地，急忙將2人拉開隔離，一旁還發現1只汽油桶。
據了解，游男與包男2人於4年前曾因賣買房屋事宜發生糾紛，游男疑心有不甘，竟攜帶汽油桶上門找包男理論，要求包男返還當年的代書費及部分服務費。
2人在包男家門口發生激烈口角執，游男疑似欲潑灑汽油之際，遭包男出手制止並將人壓制在地，員警到場後，高齡的游男當場表示其心臟不舒服，由救護車送往新店慈濟醫院救治，包男也因扭打過程中肢體多處擦挫傷，也送醫包紮。後續警方將朝傷害、恐嚇、公共危險等罪嫌偵辦。
