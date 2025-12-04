快訊

新莊社區大樓傳巨響 婦人高處墜落2樓露台當場死亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區一處社區大樓今天下午5時許發生墜樓意外，民眾聽聞巨大撞擊聲查看，見1名婦人墜落在2樓露台。救護人員發現墜樓婦人頭顱破裂大腿骨折明顯死亡，警方勘驗發現婦人疑自21樓頂墜落，初判無外力介入狀況，確切死因仍待釐清。

新莊警方今天下午5時許接獲報案，新莊區1處社區大樓有人墜樓。警員及救護人員到場，發現墜樓的60多歲婦人疑自21樓頂墜落，頭顱破裂，大腿骨折，已明顯死亡未送醫。

警方初步勘查現場及婦人住處、頂樓，未發現打鬥跡象，初步排除外力介入。警方已調閱社區監視器畫面，並報請檢察官相驗釐清婦人確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

警方到場圍起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
警方到場圍起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

墜樓 生命線

相關新聞

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

國道一號南向豐原路段今天凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車追撞多輛小客車，造成1人死亡、9人輕重傷，其中一名年約60歲...

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

新北市林口區1處社區昨晚8時許驚傳死亡意外。79歲夏男使用社區三溫暖許久未出來，夏妻立即請櫃台人員前往察看，赫然發現夏男...

中午還在領便當 列冊7旬街友倒臥天橋亡

台北車站市民大道和承德路一處天橋下午被發現一名男子倒臥地板一動也不動，警消到場後發現男子已明顯死亡，社會局也證實是列冊街...

高雄岡山彩券行大火 男住戶自行逃出雙腳受傷送醫

高雄市岡山區民有路上一家彩券行2樓今天晚間6時許突竄火勢，彩券行2樓迅速冒出大量濃煙，消防人員趕赴現場迅速將火勢撲滅，順...

新莊社區大樓傳巨響 婦人高處墜落2樓露台當場死亡

新北市新莊區一處社區大樓今天下午5時許發生墜樓意外，民眾聽聞巨大撞擊聲查看，見1名婦人墜落在2樓露台。救護人員發現墜樓婦...

7旬翁死在北車外天橋上 警急拉封鎖線⋯已呈屍僵

台北車站北三門外、市民大道一段和承德路一段交叉口的天橋上，今天下午3點多有民眾報警發現一具屍體，警、消趕抵7旬男子已明顯...

