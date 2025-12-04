聽新聞
新莊社區大樓傳巨響 婦人高處墜落2樓露台當場死亡
新北市新莊區一處社區大樓今天下午5時許發生墜樓意外，民眾聽聞巨大撞擊聲查看，見1名婦人墜落在2樓露台。救護人員發現墜樓婦人頭顱破裂大腿骨折明顯死亡，警方勘驗發現婦人疑自21樓頂墜落，初判無外力介入狀況，確切死因仍待釐清。
新莊警方今天下午5時許接獲報案，新莊區1處社區大樓有人墜樓。警員及救護人員到場，發現墜樓的60多歲婦人疑自21樓頂墜落，頭顱破裂，大腿骨折，已明顯死亡未送醫。
警方初步勘查現場及婦人住處、頂樓，未發現打鬥跡象，初步排除外力介入。警方已調閱社區監視器畫面，並報請檢察官相驗釐清婦人確切死因。
